Жұманғарин: ҚҚС енгізілсе де, баспана қымбаттамайды

Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкіметте өткен брифингте келесі жылы ҚҚС енгізілуіне байланысты тұрғын үй бағасының қымбаттауы күтілмейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Журналистер вице-премьерден: "Тұрғын үй бағасы шегіне жетті ме? 2026 жылы ҚҚС-тың ықтимал енгізілуі аясында баспана құны өсе ме?" деп сұрады.
Мен болжам жасағым келмейді, нарықтағы мінез-құлыққа әсер еткім келмейді. Жалпы алғанда, нарық өздігінен өсіп келеді. Биыл тұрғын үй бағасы айтарлықтай өсті: бастапқы да, қайталама нарықта да өсім екі таңбалы болды. Бұл, ең алдымен, сұраныс пен ұсыныс сияқты нарықтық факторларға байланысты, – деп мәлімдеді вице-премьер.
Сондай-ақ ол теңге бағамының әлсіреуі тұрғын үй нарығына әсер етуі мүмкіндігін жоққа шығармады.
Теңге бағамының әлсіреуі де белгілі бір деңгейде әсер етуі мүмкін. Себебі жылжымайтын мүлік әрдайым инвестиция үшін "тыныш айлақ" болып саналады. Бұл әсіресе өз қаражатын инвестициялаудың өзге тәсілдерін қолданбайтындарға қатысты. Бұл – көпфакторлы модель, – деді Серік Жұманғарин.