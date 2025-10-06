Жұлдызды сый: Дима Билан ерекше балаларға арналған алаң салып берді

Продюсер Яна Рудковская мен әнші Дима Билан Алтай өлкесіндегі ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған алғашқы ойын алаңының құрылысына демеушілік етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы Рудковская өзінің Telegram-арнасында жазды.
Оның айтуынша, инклюзивті кеңістік құру туралы шешімді олар еріктілерден «Михутка» қоры қолайлы орын көрсеткеннен кейін бірден қабылдаған. Барлық шығынды жобаға қатысқан жұлдыздар өз мойындарына алған.
Біз Димамен бірден алаңды тапсырыс беріп, барлық шығынды өтейтін болып шештік. Бүгін сол күн келді. Біз ашылу рәсіміне жеке қатысқымыз келген, бірақ объективті себептерге байланысты келе алмадық – алайда Барнаул мен Мәскеу арасында тікелей телекөпір ұйымдастырдық. Біз өте бақыттымыз!, - деп жазды Рудковская.
Дима Билан да жаңа алаң ерекше балалар мен олардың отбасылары үшін қуаныш пен қолдау орнына айналады деген үмітін білдіріп, еріктілер ұйымдарымен ынтымақтастықты жалғастырудың маңыздылығын атап өтті.
Инклюзивті ойын алаңы өңірдегі алғашқы осындай бастама болып отыр. Оның басты мақсаты – түрлі даму ерекшеліктері бар балаларға ойын мен қарым-қатынас жасауға ыңғайлы жағдай жасау.