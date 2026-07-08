ЖСДП Құрылтай сайлауына 33 кандидат ұсынды
Олардың қатарында өңірлік филиалдардың төрағалары, Парламент Мәжілісінің депутаттары, жастар және әйелдер қанатының өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен үкіметтік емес сектор мүшелері бар.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) Астанада өткен кезектен тыс XXV съезінде Қазақстан Республикасы Құрылтайы сайлауына қатысатын кандидаттардың партиялық тізімін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Партия төрағасы Асхат Рахымжановтың айтуынша, тізімге өңірлік филиалдардың өкілдері, Мәжіліс депутаттары, сарапшылар, партияның жастар және әйелдер қанатының мүшелері, сондай-ақ қоғам қайраткерлері мен құқық қорғаушылар енгізілген.
Бүгін біз халықтың сенімін ақтайтын азаматтарды ұсынуымыз керек. Бұл тізімдегі адамдар – жай ғана есімдер емес. Олар Қазақстандағы социал-демократиялық идеялардың өміршеңдігін нақты істерімен дәлелдеген азаматтар, – деді Асхат Рахымжанов.
Оның айтуынша, кандидаттар елдің әр өңірінен іріктелген және түрлі салада еңбек етіп жүрген азаматтар.
Олардың әрқайсысы өңірлерде жұмыс істеп, халықпен тікелей байланыста болды. Сондықтан бұл азаматтар нақты істері арқылы өздерін дәлелдеген тұлғалар, – деді партия төрағасы.
ЖСДП бекіткен партиялық тізімге барлығы 33 кандидат енді. Олардың қатарында өңірлік филиалдардың төрағалары, Парламент Мәжілісінің депутаттары, жастар және әйелдер қанатының өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен үкіметтік емес сектор мүшелері бар.
ЖСДП-ның Құрылтай сайлауына кандидаттар тізімі:
- Анаргул Абенова – председатель Западно-Казахстанского областного филиала.
- Аружан Аленова – исполняющая обязанности председателя Актюбинского областного филиала.
- Ару Алшынбай – руководитель женского крыла Акмолинского областного филиала.
- Максим Андрюшин – советник председателя партии.
- Арман Акылбай – член партии.
- Нурлан Аубакиров – председатель Карагандинского областного филиала.
- Раушан Аубакирова – руководитель женского крыла столичного филиала.
- Нурлан Ауесбаев – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Еркін Әбдиев – руководитель молодежного крыла Жамбылского областного филиала.
- Камбар Баекенов – член Алматинского областного филиала.
- Сапарбай Бугабаев – председатель Туркестанского областного филиала.
- Ержан Дауренбеков – председатель Жамбылского областного филиала.
- Дамир Джаканов – председатель Костанайского областного филиала.
- Роза Джусупова – председатель Павлодарского областного филиала.
- Нурлан Жабаев – исполнительный секретарь центрального аппарата ОСДП.
- Ілияс Жанғали – председатель Акмолинского областного филиала.
- Виктор Калгин – председатель Восточно-Казахстанского областного филиала.
- Нурайнаш Камалова – председатель Атырауского областного филиала.
- Аслан Кульмагамбетов – аналитик столичного филиала ОСДП.
- Анар Кусаинова – член партии.
- Лариса Ли – руководитель партийного проекта PANA.
- Жасулан Мукаманов – председатель филиала области Жетісу.
- Сакен Мынбаев – исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного филиала.
- Мақсұт Насибулов – руководитель центрального аппарата, председатель молодежного крыла ОСДП.
- Нурия Балтабайқызы – председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN.
- Қуандық Нұржау – исполняющий обязанности председателя Шымкентского городского филиала.
- Нурым Нурлыбеков – председатель Алматинского областного филиала.
- Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Ажар Сагандыкова – член президиума, руководитель женского крыла ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Наурыз Сайлаубай – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
- Тазабек Самбетбай – заместитель председателя партии по идеологии.
- Рустем Сарманов – председатель филиала области Абай.
- Талгат Татиков – эксперт столичного филиала по вопросам ЖКХ и ОСИ.
Айта кетейік, бұған дейін хабарлағанымыздай, ЖСДП Құрылтай сайлауына арналған бағдарламасын таныстырған еді.
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