Жосалы, Төретам және Арал теңізі вокзалдары жаңартылды
21 Қыркүйек 2026, 13:07
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21 Қыркүйек 2026, 13:0721 Қыркүйек 2026, 13:07
60Фото: gov.kz
Қызылорда облысында үш теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды.
Қызылорда облысында Жосалы, Төретам және Арал теңізі станцияларының вокзалдарын қайта жаңарту аяқталды. Жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша еліміздің теміржол вокзалдарын жаңғырту бағдарламасы аясында жүргізілді.
Барлық үш нысанда қасбеттер, шатырлар, ішкі үй-жайлар, инженерлік жүйелер, перрондар және іргелес аумақтар жаңартылды. Энергия үнемдейтін терезелер мен алюминий витраждар орнатылып, вокзалдарға қажетті жабдықтар мен жиһаздар орнатылды. Әрлеу кезінде отандық өндірістің сұранысқа сай материалдары пайдаланылды.