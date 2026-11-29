Жоғарғы сот төрағасы сайлауда өз таңдауын жасады
Асламбек Мерғалиев елордадағы №169 сайлау учаскесінде дауыс берді.
29 Қараша 2026, 14:27
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29 Қараша 2026, 14:2729 Қараша 2026, 14:27
146Фото: Жоғарғы сот
Жоғарғы сот төрағасы Асламбек Мерғалиев Мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауында дауыс берді.
Асламбек Мерғалиев Астана қаласындағы Quantum TECH School мектебінің ғимаратында орналасқан №169 сайлау учаскесінде дауыс берді.
Жоғарғы сот төрағасы елорда тұрғындарымен бірге Мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауына қатысып, өз таңдауын жасап, бюллетеньді сайлау жәшігіне салды.