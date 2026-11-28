Иран АҚШ-тың теңіз блокадасын бұзуға ниетті
Сондай-ақ ол АҚШ-ты Иранның әуе және теңіз кеңістігіндегі жауап әрекеттеріне дайын болуға шақырды.
28 Қараша 2026, 05:19
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28 Қараша 2026, 05:1928 Қараша 2026, 05:19
149Фото: depositphotos.com
Иран АҚШ енгізген теңіз блокадасын бұзуға дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Ислам революциясы сақшылар корпусы (КСИР) әуе-ғарыш күштерінің қолбасшысы Маджид Мусави хабарлады.
Оның айтуынша, ешқандай блокада Иранның ұлттық еркі мен қорғаныс күшіне қарсы тұра алмайды. Сондай-ақ ол АҚШ-ты Иранның әуе және теңіз кеңістігіндегі жауап әрекеттеріне дайын болуға шақырды.
«Жау біздің іс-әрекетімізді әуеде және теңізде күтсін. Ешқандай блокада Иранның ұлттық еркі мен қорғаныс күшіне қарсы тұра алмайды. Блокаданы бұзу – шешілген міндет әрі берік ұстаным», – деп жазды Мусави X әлеуметтік желісінде.
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