ЖИ-дің зияны туралы мақала жазған профессордың өзі нейрожелі көмегіне жүгінген
Профессор жасанды интеллектінің зияны туралы мақаланы оның көмегімен жазған.
Австралияда білім беру саласына жасанды интеллектінің кері әсері туралы мақалаға байланысты қызу пікірталас өрбіді. Себебі мақаланың авторы оны дайындау барысында өзі де жасанды интеллектіні пайдаланған. Материалдың авторы – Батыс Сидней университетінің сапа және академиялық адалдық жөніндегі проректоры Кэт Эллис. Мақала алғашында [Sydney Morning Herald](https://www.smh.com.au?utm_source=chatgpt.com) газетінде жарияланғанымен, кейін редакция оны сайттан алып тастады.
Мақала жазылуына сарапшылардың студенттердің нейрожелілерге тәуелді болып бара жатқаны жөніндегі алаңдаушылығы себеп болған. Бұған дейін зерттеушілердің бірі көптеген студенттердің оқу тапсырмаларын орындауды жасанды интеллектіге тапсыра бастағанын, ал негізгі дағды ретінде ЖИ жүйелеріне тиімді сұраныс (prompt) құрастыру қабілеті қалыптасып келе жатқанын айтқан.
Өз мақаласында Кэт Эллис студенттердің оқу материалын өз бетінше меңгеруі, сабақтарға қатысуы және сыни ойлау қабілетін дамытуы қажет екенін атап өтті. Ол интеллектуалдық жұмысты нейрожелілерге жүктеу арқылы оқу процесін жеңілдетуге тырысудың дұрыс еместігін айтып, мұндай тәсілдің ерте ме, кеш пе байқалатынын ескертті.
Кейінірек профессордың мақаланы дайындау кезінде үлкен тілдік модельді пайдаланғаны белгілі болды. Ол бұған дейін өзі жазған шамамен 40 мың сөзден тұратын материалдарды жүйеге жүктеп, жасанды интеллектінің көмегімен мәтін құрылымын жасап, негізгі ойларды тұжырымдаған. Алайда мақалада жасанды интеллектінің қолданылғаны туралы ақпарат көрсетілмеген.
Бірқатар мамандардың пікірінше, ЖИ тек көмекші құрал ретінде пайдаланылғандықтан, мұндай тәсілді рұқсат етілген тәжірибе деп санауға болады. Дегенмен, Sydney Morning Herald редакциясының ішкі ережелері бойынша материалды дайындау кезінде жасанды интеллект қолданылса, бұл міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Осы талаптың сақталмауына байланысты мақала редакциялық стандарттарға сәйкес келмейді деп танылып, сайттан алынып тасталды.
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