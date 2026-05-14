ЖИ әсерінен 400 мың қазақстандық жұмыссыз қалуы мүмкін

Министрліктің мәліметінше, бухгалтерлер мен заңгерлерге сұраныс азаюы ықтимал.

Бүгiн 2026, 14:42
Бүгiн 2026, 14:42
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Тұяқбаев Сенатта өткен брифингте жасанды интеллекттің жаппай енгізілуі Қазақстанның еңбек нарығына қалай әсер етуі мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Оның сөзінше, бұл процесс енді ғана басталып жатыр.

Өздеріңіз білесіздер, бізде еңбек нарығына болжам жасайтын Еңбек ресурстарын дамыту орталығы бар. Олардың дерегіне сүйенсек, алдағы 10 жылда жасанды интеллекттің жаппай енгізілуіне байланысты кейбір жұмыс орындары қысқаруы мүмкін, – деп атап өтті вице-министр.

Айтуынша, бұл негізінен көмекші персоналға, бухгалтерлерге, заңгерлерге және адамның тікелей қатысуын қажет етпейтін мамандықтарға қатысты.

Осындай бағыттар бойынша шамамен 300-400 мың жұмыс орны есептелді. Біз бұл санды білеміз, сондықтан қазір адамдарды қайта оқытып жатырмыз. Жыл басынан бері 186 мың адамды басқа мамандықтарға қайта даярладық. Мұндай жұмыс барлық өңірде қатар жүргізіліп жатыр, – деді Ербол Тұяқбаев.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда 112 мың бос жұмыс орны бар екендігі туралы жаздық

