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  • Жезқазғанда отшашу атқан ойын-сауық мекемесінің әкімшісі жауапқа тартылды

Жезқазғанда отшашу атқан ойын-сауық мекемесінің әкімшісі жауапқа тартылды

Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеуге шақырады.

15 Қараша 2026, 22:23
АВТОР
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depositphotos.com 15 Қараша 2026, 22:23
15 Қараша 2026, 22:23
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Фото: depositphotos.com

14 қараша күні сағат 20:00 шамасында Жезқазған қаласында учаскелік полиция инспекторы қызмет көрсету аумағын аралау кезінде балалар ойын-сауық залының алдында пиротехникалық бұйымдардың қолданылғанын анықтады.

Тексеру барысында отшашуды аталған мекеменің әкімшісі ұйымдастырғаны белгілі болды. Осы дерек бойынша ол заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды.

Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеуге шақырады.

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