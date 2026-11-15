Жезқазғанда отшашу атқан ойын-сауық мекемесінің әкімшісі жауапқа тартылды
Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеуге шақырады.
15 Қараша 2026, 22:23
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15 Қараша 2026, 22:2315 Қараша 2026, 22:23
184Фото: depositphotos.com
14 қараша күні сағат 20:00 шамасында Жезқазған қаласында учаскелік полиция инспекторы қызмет көрсету аумағын аралау кезінде балалар ойын-сауық залының алдында пиротехникалық бұйымдардың қолданылғанын анықтады.
Тексеру барысында отшашуды аталған мекеменің әкімшісі ұйымдастырғаны белгілі болды. Осы дерек бойынша ол заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды.
Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеуге шақырады.
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