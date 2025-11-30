Жезқазғанда 50 жыл ішінде алғаш рет жаңа заманауи өрт сөндіру бөлімі ашылды

Жезқазғанда жаңа өрт сөндіру бөлімі пайдалануға берілді, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.
Қалада соңғы жарты ғасырда салынған осындай үлгідегі алғашқы нысан.
Салтанатты ашылу рәсімін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов өткізіп, құтқарушыларға жаңа техника мен қызметтік пәтерлердің кілттерін табыс етті.
Министрдің айтуынша, нысанды іске қосу бөлімшелердің өрт пен төтенше жағдайларға жедел ден қоюға дайындығын айтарлықтай арттырады.
Өрт сөндіру бөлімі төрт шығуға арналған және қазіргі заманғы талаптарға толық сәйкес келеді. Ғимаратта техникаға арналған бокстар, кезекші және оқу бөлмелері, Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлеріне арналған кабинеттер, демалыс бөлмелері мен диспетчерлік бөлме орналасқан.
Жеке құрамға өтімділігі жоғары өрт сөндіру автоцистерналары, су айдындарында жұмыс істеуге арналған авариялық-құтқару машиналары мен моторлы қайықтар берілді.
Құтқарушыларға бөлім аумағында салынған қызметтік пәтерлердің кілттері табыс етілді. Екі қабатты қызметтік үй барлық қажетті және жайлы жағдайларды қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ бөлім аумағында қазіргі заманғы спорт алаңы жабдықталған, ол құтқарушылардың дене шынықтыру дайындығын қамтамасыз етіп қана қоймай, балалардың ыңғайлы әрі қауіпсіз демалуы мен ойнауына жағдай жасайды.
Жаңа өрт сөндіру бөлімінің ашылуы Ұлытау облысының өртке қарсы инфрақұрылымын нығайтуда және халықты қорғау деңгейін арттыруда маңызды қадам болды.