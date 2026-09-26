Жезқазған вокзалының аумағы жаңғыртудан кейін төрт есеге ұлғайды
Жезқазғанда теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды.
26 Қыркүйек 2026, 21:00
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