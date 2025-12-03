Жезқазған тұрғындары ыстық судың "қоңыр" түсіне шағымданды

Жекелеген үйлердегі ыстық судың лайлануы қалалық жылу желісінің жұмысына емес, кейбір үйлерде стояктардың уақытылы ауыстырылмауына байланысты. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспеков ОКҚ-дағы баспасөз мәслихатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Журналистердің «Жезқазған тұрғындары неге “қоңыр” ыстық суға шағымданады?» деген сұрағына жауап берген Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспеков қаланың жабық жылу беру жүйесі бойынша жұмыс істейтінін, ал жылу мен ыстық суды Жезқазған ЖЭО жеткізетінін түсіндірді.
Оның айтуынша, әрбір жылыту маусымы басталар алдында қалада магистральдық және кварталдық жылу желілерінде жоспарлы жұмыстар жүргізіледі. Алайда үйлердің ішкі жүйелерінің дайындығы әрдайым қала кестесімен сәйкес келе бермейді.
Жыл сайын жылыту маусымына дейін магистральдар мен кварталдық желілерді жөндейміз. Бірақ КСК үйлерін уақытында дайындамаса немесе стояктарды тек кейбір пәтерлерде ғана ауыстырса, іске қосудың алғашқы апталарында осындай мәселелер туындайды,- деді Рыспеков.
Әкімнің айтуынша, қаланың жылыту маусымына дайындығы мен нақты бір үйдің дайындығы – екі бөлек нәрсе. Кейде жылу желілері дайын, бірақ үйлердің немесе подъездердің ішіндегі жұмыстар кеш аяқталады.
Ол пәтер иелері өз бастамасымен бір немесе бірнеше пәтерде стояктарды немесе құбырларды ауыстырған жағдайларды мысалға келтірді. Мұндай кезде бұл көршілердегі, яғни стояк бойымен жоғары немесе төмен орналасқан пәтерлердегі судың сапасына әсер етуі мүмкін.
Қала толық дайын, бірақ кейбір КСК жұмыстарды уақытында атқармайды. Біреу стояктарды немесе пәтер ішіндегі құбырларды процестің өзінде ауыстырып жатады. Соның салдарынан жекелеген пәтерлерде су сапасына қатысты осындай жағдайлар пайда болады, -деп атап өтті әкім.
Рыспековтың айтуынша, акимат әлеуметтік желілер арқылы мұндай жағдайларды бақылап, тұрғындардың шағымдарына жедел әрекет етеді.
Әлеуметтік желілерді бақылап отырамыз. Осындай дерек пайда болған бойда – мамандар дереу барып, жағдайды тексереді. Бұл бүкіл қаланың мәселесі емес, жұмыстары уақытында жүргізілмеген жекелеген үйлердің проблемасы, - деді ол.