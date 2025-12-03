Ұлытау облысында жылу беру маусымы қалыпты деңгейде

Биыл өңірде 47,8 шақырым жылу желілеріне толықтай жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде желілердің тозу деңгейі 60%-дан 56,1%-ға дейін азайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жалпы Ұлытау облысы енді құрылған жылдары Жезқазған жылу электр орталығы қысқы маусымға 4 қазандықпен кірген болса, биылғы маусым 6 қазандықпен басталды. Бұл – соңғы үш жылда ЖЭО-да атқарылған күрделі жөндеулер мен ауқымды жаңғырту жұмыстарының нәтижесі. Қазіргі таңда қысқы кезең қалыпты өтіп жатыр.
Одан бөлек, Сәтбаев қалаларында биыл 2,4 шақырым екі жылу желісі жаңартылды.