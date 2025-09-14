Жетісуда жантүршігерлік жол апатынан 10 адам қаза тапты

14 қыркүйек күні шамамен сағат 01:30-да Алматы – Өскемен автожолының 479-шы шақырымында, Алакөл ауданы Көлбай ауылының маңында үш автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облыстық ПД таратқан алдын ала мәліметтер бойынша, Nissan Cefiro маркалы автокөліктің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, ВАЗ-2114 және Chevrolet Cobalt көліктерімен жанама соқтығысқан.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан оқиға орнында 10 адам қаза тапты, тағы бір жолаушы түрлі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Болған жағдайдың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, - делінген Полиция департаменті таратқан хабарламада.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жылдамдық режимін және жолаушыларды тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын орындауға шақырады. Өйткені жол ережесінің болмашы ғана бұзылуы орны толмас қайғыға әкелуі мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін Маңғыстау облысында жантүршігерлік жол апатынан 10 адам қайтыс болды.
Сондай-ақ қайғылы апат жайын тың деректер жарияланды.