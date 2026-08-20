Жеті партия, төрт эфир және жүз мыңдаған онлайн-үнқатысу: Қазақстандағы сайлауалды дебаттар қалай өтті?
Сайлауалды пікірталастар апта сайын өтіп, QR-сауалнамалармен, көрермендердің сұрақтарымен және әлеуметтік желілердегі тікелей трансляциялармен қатар жүрді.
Қазақстанда ел тарихындағы жаңа бір палаталы Құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауы қарсаңындағы теледебаттар циклі аяқталды. Төрт апта бойы жеті саяси партияның өкілдері Qazaqstan, «Жетінші арна», Jibek Joly және 24KZ телеарналарының алаңдарында бас қосты. Әр эфирдің өз тақырыбы, форматы және визуалды шешімі болды: адами капитал мен білім мәселелерін талқылаудан бастап командалық пікірталас пен партия төрағаларының қорытынды кездесуіне дейін. Төрт эфирдің бір-бірінен қандай айырмашылығы болды және саяси пікірталас форматы қалай өзгерді – BAQ.KZ тілшісінің шолуында.
Іс жүзінде биылғы сайлау науқаны партияаралық ұлттық дебаттардың жеке бір маусымын қалыптастырды. Дауыс берудің дәл алдында бір ғана үлкен эфир өткізілетін қалыптасқан үлгіден өзгеше, бұл жолы көрермендерге бірнеше қоғамдық пікірталас ұсынылды. Олардың әрқайсысы партияларды, бағдарламаларын және спикерлерін әр қырынан танытуға мүмкіндік берді.
Құрылтай депутаттарының сайлауы 2026 жылғы 23 тамызға белгіленген. Қазақстан Президенті тиісті Жарлыққа 1 шілдеде қол қойды.
Дебаттар іс жүзінде апта сайын өтті: 29 шілдеде – Qazaqstan телеарнасында, 5 тамызда – «Жетінші арнада», 12 тамызда – Jibek Joly арнасында және 19 тамызда – 24KZ арнасында. Төрт эфирдің барлығына да тіркелген жеті саяси партияның өкілдері қатысты.
Сонымен қатар саяси пікірталас тез арада телеэфир шеңберінен шығып кетті. Көрермендер QR-код арқылы дауыс беріп, сұрақ қойып, пікір қалдырып, әлеуметтік желілер мен YouTube-тегі трансляцияларды көре алды. Тек үш QR-сауалнамаға 260 115 қатысу тіркелді.
Алғашқы эфир: адами капитал
Ұлттық дебаттар циклі 29 шілдеде Qazaqstan телеарнасында басталды. Эфир Алматыдағы «Қазақстан» телерадиокорпорациясының жаңа медиаалаңында өтті. Негізгі тақырып – «Қазақстанның болашағы – адами капитал».
Дебатқа жеті партияның да өкілдері қатысты: «Әділет» партиясынан – Ренат Бектұров, «Ауылдан» – Серік Егізбаев, «Ақ жолдан» – Олжас Нұралдинов, Respublica-дан – Екатерина Смолякова, Қазақстан халық партиясынан – Сұңқар Ислам, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан – Тазабек Сәмбетбай, «Байтақтан» – Нұргүл Қадырбаева.
Қатысушылар сайлауалды бағдарламаларының негізгі тармақтарын таныстырып, білім беру, адами капиталды дамыту, кадр тапшылығы, ғылым және жасанды интеллектіні енгізу мәселелерін талқылады.
Тақырыптың осылай таңдалуы бүкіл дебаттар цикліне бағыт берді. Науқан партиялардың өзара сынынан емес, ел дамуының басты ресурсы ретінде адамның өзі – оның білімі, кәсібилігі, денсаулығы, таланты және жаңа дүние жасау қабілеті туралы әңгімеден басталды.
Ұйымдастырушылар саяси эфирдің үйреншікті визуалды үлгісінен де бас тартуға тырысты. Партия өкілдері алаңға партиялық брендпен безендірілген автобустармен келді, ғимарат алдында оларды партия нышандары бар жақтастары қарсы алды. Пікірталас басталар алдында қатысушылар теледебаттар этикасы хартиясына қол қойды, ал сөз сөйлеу кезегі цифрлық рандомайзер арқылы анықталды.
Эфирдің өзі жаңа ірі телестудияда өтті. Қосымша сараптамалық талқылау SKY Studio-да ұйымдастырылды, ал дебаттан кейін пікірталас «Ашық алаң» бағдарламасында жалғасты.
Арнайы байланыс орталығы да жұмыс істеді. Сұрақтар мен ұсыныстар WhatsApp, Telegram, YouTube және Instagram арқылы қабылданды. QR-сауалнамаға 21 334 адам қатысты.
Осылайша, алғашқы эфирдің өзі саяси пікірталастың бір мезетте мазмұнды, визуалды тұрғыда заманауи әрі интерактивті бола алатынын көрсетті.
«Жетінші арна»: саясат заманауи телевизиялық өнім ретінде
5 тамызда дебаттар Астанадағы «Жетінші арнада» жалғасты. Негізгі тақырып білім беру жүйесін дамыту болды.
Эфирге Respublica партиясынан Мейрамгүл Мәдали, «Ақ жолдан» Дулат Тастекей, ЖСДП-дан Мақсұт Насибулов, «Әділеттен» Рауан Кенжеханұлы, «Байтақтан» Аслан Байзаханов, «Ауылдан» Шахмардан Байманов және Қазақстан халық партиясынан Бейбіт Құсайынов қатысты.
Qazaqstan үлкен ұлттық студия мен адами капитал тақырыбына басымдық берсе, «Жетінші арна» мүлде басқа визуалды үлгі ұсынды. Дебаттар «Қазмедиа орталығының» үлкен залына көшірілді: қатысушыларға арналған жеке сахна, партиялық нышандар бейнеленген тік LED-аймақтар, динамикалық жарық, үлкен экран және цифрлық графика эфирді берілу тәсілі жағынан ауқымды халықаралық саяси шоуларға жақындатты.
Алайда көрнекілік мазмұнды көлеңкеде қалдырған жоқ. Қатысушылар білім беруді цифрландыру, жоғары білімнің қолжетімділігі, жұмысшы кадрларын даярлау, ауыл жастарын қолдау, педагогтердің мәртебесі, жасанды интеллект және қазақстандық жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігі мәселелерін талқылады.
Мұндай тәсіл биылғы науқанның маңызды бір үрдісін көрсетті: салмақты саяси әңгіме міндетті түрде визуалды тұрғыда ауыр әрі ресми көрінбеуі керек. Аудитория күн сайын YouTube, TikTok, стриминг сервистері мен әлеуметтік желілер арқылы контент тұтынатын жағдайда саяси бағдарламалар да көрермен назарын қарқын, режиссура, графика және интерактив сияқты заманауи құралдар арқылы аударуға тырыса бастады.
Бағдарлама төрт кезеңнен тұрды. Көрермендер QR-код арқылы дауыс беріп, сұрақ қойып, пікір қалдыра алды. Үзілістер кезінде сарапшылар партия өкілдерінің ұсыныстарын талдады.
QR-дауыс беруге 73 628 адам қатысты. Бұл алғашқы эфирмен салыстырғанда үш еседен де көп.
Дебаттар циклінің логикасы да сақталды: Qazaqstan арнасында адами капитал стратегиялық құндылық ретінде қарастырылса, «Жетінші арна» оны дамытудың негізгі құралдарының бірі – білім беру тақырыбына көшті.
Алғашқы командалық дебат және сахнадағы әйелдердің үлесі 50 пайызға жуықтады
12 тамызда Jibek Joly телеарнасы форматты тағы өзгертті және алғашқы командалық теледебат өткізді: жеті партияның әрқайсысын бірден екі өкіл таныстырды.
Студияда барлығы 14 қатысушы сөз сөйледі. «Ақ жолдан» – Бек-Мұхамед Жәукебаев пен Ермек Әбілдин, ЖСДП-дан – Лариса Ли мен Нұрайнаш Камалова, «Әділеттен» – Айжан Аймағамова мен Мәди Мырзағараев, Қазақстан халық партиясынан – Жандос Бидайбеков пен Ирина Смирнова, «Ауылдан» – Жазира Сұлтанқұлова мен Ерболат Сауыров, «Байтақтан» – Амалбек Өміртай мен Алмат Тұртаев, Respublica-дан – Олжас Құспеков пен Динара Шүкіжанова.
Командалық формат партияның ең танымал бір ғана өкілін емес, саяси ұйымның бірден бірнеше дайын спикер ұсына алу қабілетін бағалауға мүмкіндік берді. Қатысушылар өзара рөл бөлісіп, бір-бірінің аргументін жалғастырып, партия бағдарламасын бірдей түсініп, қарсыластарының ұстанымдарына жедел жауап беруі керек болды.
Қатысушылар құрамына да ерекше назар аударуға болады. 14 спикердің алтауы әйелдер болды. Бұл саяси сахнадағы барлық қатысушының шамамен 43 пайызы. ЖСДП атынан екі әйел қатысты. Сондай-ақ «Әділет», Қазақстан халық партиясы, «Ауыл» және Respublica командаларында да әйелдер болды. Бұл жерде жүргізушілер немесе шақырылған сарапшылар туралы сөз болып отырған жоқ. Әйелдер саяси партиялардың тікелей өкілдері ретінде сөз сөйлеп, заң үстемдігі, қауіпсіздік пен мемлекеттің құрылымы туралы пікір таластырды, қарсыластарына сұрақ қойып, өз ұстанымдарын қорғады. Ол эфирдің маңызды визуалды ерекшелігінің біріне айналды: саяси сахна қатысушылардың жынысы, жасы және кәсіби тәжірибесі тұрғысынан алғанда анағұрлым әркелкі көрінді. Мұндай формат қоғамдық саясаттағы өкілдіктің кеңейгенін оны бөлек жарияламай-ақ іс жүзінде көрсетті.
Дебаттардың негізгі тақырыбы «Әділетті қоғамның негізі ретіндегі заң үстемдігі» болды. Негізгі назар «Заң және тәртіп» қағидатына аударылды. Спикерлер бәсекелестерінің бағдарламаларын талдап, журналистер мен көрермендердің сұрақтарына жауап берді, қарсыластарының әлсіз тұстарын атап, өз ұсыныстарын таныстырды.
Дебаттар төрт раундтан тұрып, 98 минутқа созылды. Эфир қазақ және орыс тілдерінде өтті. Модераторлар – Ғазиз Әбішев пен Айдана Үсенбай.
Көрермендер сұрақтарын QR-код пен WhatsApp арқылы жолдады, трансляция YouTube-те қатар жүрді, ал негізгі бөлім аяқталғаннан кейін пікірталас «Ашық студия» бағдарламасында жалғасты.
Бұл эфир QR-сауалнамаға қатысу бойынша ең жоғары көрсеткішке жетті – 165 153 адам. Алғашқы эфирден үшінші эфирге дейін қатысу саны шамамен 7,7 есе өсті.
Финал – партия төрағаларымен
19 тамызда 24KZ телеарнасында қорытынды дебаттар өтті. Орталық сайлау комиссиясы бұл алаңды бір айға жуық жалғасқан дебаттар циклінің шарықтау шегіне айналған финалдық эфир үшін белгіледі.
Алдыңғы бағдарламалардан өзгеше, бұл жолы студияда жеті партияның төрағалары кездесті: «Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай, «Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева, Қазақстан халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов, «Ауыл» партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов, ЖСДП төрағасы Асхат Рахимжанов, Respublica партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров және «Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев.
Негізгі тақырып – «Экономикалық өсімнен азаматтардың әл-ауқатына дейін». Партия көшбасшылары экономикалық саясат, әлеуметтік сала, өмір сапасы және елдің одан әрі дамуы туралы айтты.
Эфирдің ауқымын оның ұйымдастырылуы да айқындады. Негізгі пікірталас басталмай тұрып-ақ журналистер жеті саяси партияның штабынан тікелей эфирге шықты, ал «Хабар» агенттігі шетелде жүрген қазақстандықтармен телемост ұйымдастырды.
Көрермендер партия көшбасшыларына сұрақтарын тікелей жолдай алды. «Хабар» агенттігінің мәліметінше, байланыс орталығына шамамен 59 мың өтініш түскен.
Трансляция бір мезгілде 24KZ телеарнасында және арнаның цифрлық платформаларында – YouTube, Telegram, TikTok, Facebook және Instagram желілерінде көрсетілді.
Осылайша, финалдық эфир бүкіл дебаттар циклін қорытындылады: партиялардың жекелеген өкілдері мен командаларының сөзінен кейін сайлаушылар саяси ұйымдардың басшыларын тікелей пікірталаста көруге мүмкіндік алды.
Дебаттар телеэфир шеңберінен шықты
Науқанның тағы бір ерекшелігі – саяси пікірталастың енді тек телевизия аясында қалмауы.
Төрт негізгі эфирден бөлек, YouTube платформасында «бірге-бір» форматындағы жеке тікелей дебаттар өтті. Мұндай формат қатысушыларға тікелей пікірталасқа көбірек уақыт берді: қарсыласының аргументіне бірден жауап қайтаруға, нақты бір цифрға қайта оралуға немесе ұсынылған шешімнің тетігін түсіндіруді талап етуге мүмкіндік болды.
Қатысушылардың сөздерінен үзінділер әлеуметтік желілерде белсенді таралып, трансляция аяқталғаннан кейін де талқыланды.
QR-кодтар кері байланыстың маңызды құралдарының біріне айналды. Qazaqstan арнасындағы онлайн-сауалнамаға 21 334 адам, «Жетінші арнада» – 73 628 адам, Jibek Joly арнасында – 165 153 адам қатысты. Үш сауалнама бойынша барлығы 260 115 қатысу тіркелді.
24KZ арнасындағы финалдық эфир кезінде байланыс орталығына азаматтардан тағы 59 мыңға жуық сұрақ келіп түсті.
Саяси пікірталастың жаңа стандарттары
2026 жылғы сайлау науқаны дебаттардың сайлауға қосылатын формалды элемент қана емес, саяси үдерістің дербес бөлігі бола алатынын көрсетті. Бұл жолы олар Жаңа Конституция идеологиясының іс жүзінде жүзеге асырылуының басты көрсеткішіне айналды. Азаматтар мақұлдаған конституциялық өзгерістер құқықтық декларациялар аясынан шығып, нақты саяси тәжірибеге ұласты. Бұл Мемлекет басшысының «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» формуласын іс жүзінде көрсетіп берді.
Төрт апта бойы ірі телеарналар пікірталастың әртүрлі үлгілерін ұсынды: үлкен ұлттық студия, ауқымды сахналық қойылым, командалық бәсеке және партия басшыларының қорытынды кездесуі. Бұған онлайн-пікірсайыстар, әлеуметтік желілер, QR-сауалнамалар және көрермендердің тікелей сұрақтары қосылды.
Эфирлердің мазмұны да бірізді түрде адам мен білім тақырыбынан заң үстемдігіне, экономика мен азаматтардың әл-ауқатына қарай өрбіді.
Форматтың мұндай жаңаруы елді түбегейлі саяси жаңғырту және ел тарихындағы алғашқы Құрылтайды жалпыұлттық диалог алаңы ретінде қалыптастыру бағытымен үндеседі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның одан әрі дамуын мемлекеттік институттарды нығайту, ашықтық, жауапкершілік және саяси мәдениеттің сапасын арттырумен бірнеше рет байланыстырған. 2026 жылғы дебаттар саяси монополизмнің өткеннің еншісінде қалғанын, оның орнына адал бәсеке мен плюрализмге негізделген Әділетті Қазақстан идеологиясы келгенін көрсетті.
Жаңа Конституция саяси ойын ережелерін қайта жаңғыртты. Саяси партиялар тек мінберге ие болып қана қойған жоқ, жаңарған партиялық жүйе жағдайында өздерінің әлеуетін дәлелдей отырып, идеяларымен ашық бәсекеге түсудің институционалдық мүмкіндігін алды. Телеарналар аудиториямен сөйлесудің жаңа тәсілдерін іздейтін жалпыұлттық диалогтың тәуелсіз модераторларына айналды. Сайлаушылар саясаттың басты субъектісі ретіндегі мәртебесін қайта иеленіп, бағдарламалар мен спикерлерді бір ғана міндетті эфирде емес, бірнеше апта бойы салыстыру мүмкіндігіне ие болды.
Саясаттың формасы да заманауи сипат алды: интерактив, цифрлық платформалар, жаңа телевизиялық режиссура және тікелей пікірталастың түрлі үлгілері дебаттарды толыққанды медиаоқиғаға айналдырды. Сонымен қатар оның өзегіндегі терең идеологиялық мазмұн назардан тыс қалған жоқ. Бұл – билік пен қоғам арасындағы ашық диалог ерекше жағдай емес, негізгі стандартқа айналған жаңа саяси мәдениеттің орнығуының тікелей нәтижесі.
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