Жертөледегі "сыра империясы": Алматыда ірі заңсыз цехтан 7 мың литр өнім тәркіленді

Алматыда заңсыз сыра өндірумен айналысқан астыртын цех анықталды. Полиция 7 мың литр өнім мен арнайы жабдықтарды тәркіледі.

АВТОР
pexels.com
Фото: pexels.com

Алматының Түркісіб ауданындағы жертөледе орналасқан заңсыз сыра өндіру цехы әшкереленді. Полицейлер «Алко-Стоп» жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында астыртын өндірісті тоқтатты.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, тексеру кезінде жертөледен арнайы қайнату жабдықтары, дайын өнімнің ірі көлемі, сондай-ақ өндірісте пайдаланылған ыдыстар мен шикізат табылған.

Тінту барысында заңсыз айналымнан шамамен 7 000 литр сыра, астыртын өндіріс жабдықтары, құюға арналған кегтер, шыны ыдыстар және алкоголь өнімін дайындауға қажетті шикізат тәркіленді, – деп хабарлады Түркісіб ауданының Полиция департаменті.

Аталған дерек бойынша барлық мән-жайды анықтауға бағытталған тексеру шаралары басталды. Нәтижесінде заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады.

