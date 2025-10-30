Жергілікті деңгейде мажоритарлық сайлау жүйесі өзгеріссіз қалады – Қарин

Қазақстанда өңірлік және жергілікті деңгейдегі сайлауларда мажоритарлық принцип сақталады. Бұл туралы Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жекелеген партиялардың осы жүйеден бас тарту жөніндегі ұсыныстарына түсініктеме бере отырып айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бір партия өңірлік деңгейде мажоритарлық принципті мүлде алып тастау мәселесін көтерді. Бұл біз үшін күтпеген жайт болды. Біз: "Жоқ, мажоритарлық деңгей сол қалпында қалады" деп жауап бердік, – деді Қарин.
Оның айтуынша, аудандық және қалалық мәслихат депутаттары бұрынғыдай бір мандатты округтер бойынша сайлана береді.
Олар жергілікті халықпен тікелей жұмыс істеп, нақты мәселелерді шешеді. Сондықтан сайлаушылар өз депутаттарын тікелей таңдау мүмкіндігіне ие болуы керек, – деді Мемлекеттік кеңесші.