Жерге жаңа магниттік дауыл жақындап келеді
Мамандардың болжамынша, алдағы күндері геомагниттік белсенділік күшейіп, магниттік дауыл тіркелуі мүмкін.
Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары 13 маусым, сенбі күні Жерге кезекті магниттік дауыл әсер етуі мүмкін екенін ескертті.
Мамандардың болжамынша, таңертең ерте уақытта магнитосфераның белсенділігі артып, түске қарай G2 деңгейіне жетеді. Одан кейін жағдай біршама тұрақтанып, кешкі және түнгі уақытта G1 деңгейіндегі әлсіздеу магниттік дауыл күтіледі.
Зертхана мамандары тәждік тесіктің әсерінен геомагниттік жағдайдың өзгеруі 13-14 маусым күндеріне алдын ала болжанғанын атап өтті.
Алайда оған 11 маусым күні таңертең болған ұзаққа созылған күн жарқылынан кейінгі әлсіз плазма ағыны да қосылған болуы мүмкін. Біздің бағалауымыз бойынша, ол Жерге дәл 13 маусымда жетті, – деді ғалымдар.
Дәрігерлер магниттік белсенділік күшейген кезеңде қарқынды дене жүктемесін шектеп, күйзеліске түсіретін жағдайлардан аулақ болуға кеңес береді.
Сондай-ақ қан тамырларының қалыпты жұмысын сақтау үшін көбірек таза су ішіп, ұйқы режимін қатаң сақтау ұсынылады.
Созылмалы жүрек-қантамырлары аурулары бар адамдар дәрігер тағайындаған дәрілерді өздерімен бірге алып жүргені жөн.
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