Жерді күтпеген жерден магниттік дауыл басып, ғалымдарды таңғалдырды
Ғалымдар Жерде G2 деңгейіндегі магниттік дауыл басталғанын тіркеді. Олар бұл құбылысты күтпеген жағдай деп атады.
1 Қараша 2026, 14:17
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1 Қараша 2026, 14:171 Қараша 2026, 14:17
156Фото: freepik.com
Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасында ғалымдар болжамаған болуы мүмкін магниттік дауылдың басталғанын тіркеді.
Ғалымдар Жерді шарпыған магниттік дауылды «күтпеген құбылыс» деп атады.
Бір сағатқа жетер-жетпес уақыт бұрын G2 деңгейіндегі планеталық магниттік дауыл басталды. Короналдық тесіктен шыққан плазмамен бір тәуліктен астам уақыт бойы күрескеннен кейін магнитосфера әбден шаршаған сияқты, – деп жазылған зертхана жазбасында.
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