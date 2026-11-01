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Жерді күтпеген жерден магниттік дауыл басып, ғалымдарды таңғалдырды

Ғалымдар Жерде G2 деңгейіндегі магниттік дауыл басталғанын тіркеді. Олар бұл құбылысты күтпеген жағдай деп атады.

1 Қараша 2026, 14:17
АВТОР
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freepik.com 1 Қараша 2026, 14:17
1 Қараша 2026, 14:17
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Фото: freepik.com

Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасында ғалымдар болжамаған болуы мүмкін магниттік дауылдың басталғанын тіркеді. 

Ғалымдар Жерді шарпыған магниттік дауылды «күтпеген құбылыс» деп атады.

Бір сағатқа жетер-жетпес уақыт бұрын G2 деңгейіндегі планеталық магниттік дауыл басталды. Короналдық тесіктен шыққан плазмамен бір тәуліктен астам уақыт бойы күрескеннен кейін магнитосфера әбден шаршаған сияқты, – деп жазылған зертхана жазбасында.

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