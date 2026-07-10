Жеңіл атлетика: Анастасия Рыпакова Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі мәлімдеді.
10 Шілде 2026, 21:54
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10 Шілде 2026, 21:5410 Шілде 2026, 21:54
83Фото: ҰОК
Анастасия Рыпакова ұзындыққа секіру сайысында екінші орынға ие болды. Отандасымыз өзінің үздік нәтижесінде 6.11 метрге секірді.
Айта кетейік, дәл осы бағдарламада Диляра Хайбуллина жарыс жолына шыққан жоқ.
Алтын медальді қытайлық Инъин Хуан жеңіп алды - 6.48 метр. Қола жүлдеге Ха Тхи Тхюи Ханг (Вьетнам) ие болды - 6.10 метр.
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