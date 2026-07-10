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  • Жеңіл атлетика: Анастасия Рыпакова Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Жеңіл атлетика: Анастасия Рыпакова Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі мәлімдеді.

10 Шілде 2026, 21:54
АВТОР
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ҰОК 10 Шілде 2026, 21:54
10 Шілде 2026, 21:54
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Фото: ҰОК
Қазақстан құрамасы Қытайдың Ордос қаласында өтіп жатқан жастар арасында Азия чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді.

Анастасия Рыпакова ұзындыққа секіру сайысында екінші орынға ие болды. Отандасымыз өзінің үздік нәтижесінде 6.11 метрге секірді.

Айта кетейік, дәл осы бағдарламада Диляра Хайбуллина жарыс жолына шыққан жоқ.

Алтын медальді қытайлық  Инъин Хуан жеңіп алды - 6.48 метр. Қола жүлдеге Ха Тхи Тхюи Ханг (Вьетнам) ие болды - 6.10 метр.

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