Жеңіл ақша ма, әлде жарқын болашақ па? Көкшетаулық студенттерге оңай табыстың арты неге әкелетіні түсіндірілді
Көкшетауда бұрынғы сотталған студенттерге жеңіл табыстың салдары туралы айтып берді.
Бір қате жасалған қадам бірнеше жылға бостандықтан айыруы мүмкін. Бірақ әрбір жас жігіттің күмәнді ұсыныстарға сенбеу немесе табысқа жетудің өзіндік жолын табу мүмкіндігі бар. Бұл туралы Көкшетау жоғары техникалық колледжінде өткен "Таңдау құны: жеке тәжірибе және баламалар" ашық диалогында айтылды.
Ақмола облысының Полиция департаменті есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңеспен бірлесіп ұйымдастырған іс-шара 200-ге жуық студентті біріктірді.
Спикерлердің бірі есірткі қылмысы үшін бұрынғы сотталғандардың арасынан ерікті болды. Ол есірткінің заңсыз айналымына қалай қатысқанын, оны темір торға не әкелгенін және қате шешім үшін қандай баға төлеуге тура келетінін ашық айтты.
Әңгімені Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкері жалғастырды. Естіген оқиға мысалында ол бұрынғы сотталушының іс-әрекетін құқықтық тұрғыдан талдап, қылмыстық жауапкершілікке тартудың негіздерін және есірткі бизнесіне қатысудың салдарын түсіндірді.
Алайда әңгіме тек қылмыс пен жаза тақырыбымен шектелмеді. Кездесудің екінші бөлімі баламаларға арналды, бұл өзін-өзі жүзеге асыру, тануға қол жеткізу және табысты болашақ құру мүмкіндіктері.
Есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңес мүшелері: пауэрлифтингтен әлем чемпионы, спортшы және қоғам қайраткері Вадим Пашкурлат, Ақмола облыстық мәслихатының депутаты, жастар көшбасшысы Сұлтанбек Бекешев, сондай-ақ Маржан Мускина өздерінің өмірлік оқиғаларымен бөлісті.
Олардың әрқайсысы өз мысалында спорт, еңбек, мақсаттылық және белсенді өмірлік ұстаным жастар алдында нақты перспективалар ашатынын көрсетті.
Кездесу жанды қарым-қатынас форматында өтті. Студенттер белсенді сұрақтар қойып, пікірлерімен бөлісті және спикерлермен түрлі өмірлік жағдайларды талқылады.
Диалогтың негізгі идеясы жастарды есірткіден сақтандырып қана қоймай, таңдаудың екі жағын көрсету: ойланбаған шешімдер қандай салдарға әкеледі және басқа жолды таңдау арқылы қандай биіктерге жетуге болатыны.
Полиция департаменті нақты өмірлік тәжірибесі бар адамдардың, спортшылардың және қоғамдық көшбасшылардың қатысуымен мұндай кездесулер профилактиканы жастар үшін түсінікті әрі сенімді етуге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Кеңес мүшелерінің қатысуымен ашық диалог жүргізу практикасы Ақмола облысының оқу орындарында жалғастырылатын болады.
Ең оқылған:
- Сұлтан, Омар, Осман: Түркістан облысында үшем дүниеге келді
- Ресей Путинді қамауға алу ордерін шығарған прокурорды іздеуге жариялады
- Алматыда 200-ге жуық жеке үй сүріледі: Қай көшелердегі үйлер бұзылады?
- ЖРВИ мен тұмау көбейді: Үйдегі дәрі қобдишасында қандай дәрі болғаны дұрыс?
- Декрет, емделу, жәрдемақы мен зейнетақы: Мемлекет қазақстандықтарға қандай кепілдік береді?