Көлдің үсті мен жердің ең терең нүктесі: Жұмысшылар Құрылтай сайлауын ерекше түрде еске салды
Жарқын болашаққа бағыт.
Имантау-Шалқар курорттық аймағындағы көлде Құрылтай сайлауының символикасы бейнеленген желкенді қайық жүзді. Солтүстік Қазақстан облысының көркем табиғаты аясындағы жарқын желкен бұл бастаманың басты бейнесіне айналды. Ұлытау облысының кеншілері жұмыс істеп тұрған шахтаның ең терең нүктесіне түсіп, қазақстандықтарға бейнеүндеу жазды. Кеншілер азаматтарды жаңа бір палаталы Құрылтай депутаттарының алдағы сайлауына қатысуға шақырды.
Желкен – алға жылжудың символы
Желкенді қайық бейнесі кездейсоқ таңдалған жоқ. Жел желкенді керіп, қайықты қозғалысқа келтіреді, алайда оның бағытын адам айқындайды. Мақсатқа жету үшін бағытты таңдап, сол жолмен сенімді түрде жүру қажет.
Жел оңынан соққанның өзінде кемеге нақты бағыт пен экипаждың үйлесімді әрекеті қажет. Осылайша желкенді қайық алға жылжудың, бірліктің және таңдалған жол үшін ортақ жауапкершіліктің символына айналды.
Ортақ бағыт жеке таңдаудан басталады
Бұл бейне алдағы дауыс берумен үндеседі. Сайлау – әрбір азамат өз ұстанымын саналы түрде білдіріп, елдің алдағы бағытын айқындауға қатыса алатын сәт.
Акцияның мәнін видеороликке қатысқан екі бастамашыл азамат түсіндірді:
«Біз бұл бастамамыз арқылы қазақстандықтарға елдің ортақ бағыты әрқайсымызға байланысты екенін еске салғымыз келді. Желкенді қайық үшін дұрыс бағытты таңдау қаншалықты маңызды болса, азаматтар үшін де өз таңдауын саналы түрде жасау соншалықты маңызды. Сондықтан 23 тамызда баршаңызды шет қалмай, дауыс беруге қатысуға шақырамыз».
Ұлытау ауданындағы жердің ең терең нүктесі
Ұлытау кеншілері қазақстандықтарды өз таңдауын жасауға шақырды. Олар Жердің ең терең нүктесінен елдің биік мақсатына қарай бара алатынын еске салды.
Үндеу жасалатын орын кездейсоқ таңдалған жоқ. Кеншілер көпшілік алдына шығатын үйреншікті алаңды іздемей, өз ұстанымдарын күн сайын еңбек ететін жерінде білдірді. Жердің терең қойнауында қарапайым ой айтылды: елдің болашағы мамандығы мен жұмыс орнына қарамастан әр адамға қатысты.
Кеншілер жер астында елдің биік мақсатын еске салды
Кеншілердің бұл әрекетінде айқын символдық қарама-қайшылық бар. Олар елдің биік мақсатын еске салу үшін жердің терең қойнауына түсті. Жер бетіне дейінгі қашықтық оларды қоғам өмірінен алшақтатпайды, ал шахтадағы ауыр еңбек олардың дауысының маңызын кемітпейді.
Кеншілердің еңбегі тәртіпті, өзара сенімді және жеке жауапкершілікті талап етеді. Жер астында ортақ нәтиже мен бүкіл ұжымның қауіпсіздігі әр адамның нақты әрекетіне байланысты. Бұл қағида сайлаумен де үндеседі: елдің ортақ таңдауы да әр азаматтың жеке шешімінен құралады.
Олар жұмысшының дауысы да маңызды екенін түсіндірді
Кеншілердің үндеуінде тағы бір маңызды ой бар. Жаңа Құрылтай елдің өкілді органы болады, сондықтан оны қалыптастыру кезінде түрлі кәсіп иелері мен әр өңір, әр буын өкілдерінің үні естілуі тиіс. Шахта тереңінде еңбек ететін жұмысшының дауысы кез келген басқа сайлаушының дауысындай маңызды.
Кеншілер негізгі ойын бірнеше ауыз сөзбен жеткізді:
«Біз жердің ең төменіне түсеміз, бірақ елдің биік мақсатын ойлаймыз. 23 тамызда өз таңдауыңды жаса. Ең тереңнен жеткен үн – Ұлытаудың үні!»
Айта кетейік, 23 тамызда қазақстандықтар жаңа бір палаталы Құрылтай депутаттарын алғаш рет сайлайды. Кеншілер мен азаматтар осы әрекеті арқылы азаматтық жауапкершілік қашықтыққа, еңбек жағдайына немесе атқаратын қызметке тәуелді емес екенін көрсетті. Ол әр адамның елдің ортақ болашағындағы өз рөлін түсінуінен басталады.
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