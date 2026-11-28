Жеке тұрғын үй өртенді
28 Қараша 2026, 21:18
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28 Қараша 2026, 21:1828 Қараша 2026, 21:18
139Фото: ТЖМ телеграм каналы
112 пультіне Кемеңгер ауылындағы жеке тұрғын үйде өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер дереу өртті сөндіруге кірісті. Өртті сөндіруге Кемеңгер ауылындағы «Ауыл құтқарушылары» өрт сөндіру бекетінің еріктілері де қосылды.
Бірлескен күш-жігердің арқасында өрт 60 шаршы метр аумақта толығымен сөндірілді.
Зардап шеккендер жоқ.
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