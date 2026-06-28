«Жедел жәрдем кіре алмады»: Алматыдағы тұрғын үй кешенінің ауласында әйел босанып қалды
Тұрғындардың айтуынша, жедел жәрдем көлігі аулаға өте алмағандықтан, әйел нәрестесін далада дүниеге әкелген.
Алматыдағы «Ұлытау» тұрғын үй кешенінде куәгерлердің айтуынша, әйел жедел жәрдем келгенге дейін босануға мәжбүр болған. Тұрғындардың сөзінше, медицина қызметкерлерінің көлігі аулада ретсіз қойылған көліктердің кесірінен шақырту орнына дер кезінде жете алмаған.
Тұрғындардың айтуынша, мұндай жағдай тұрақты автотұрақ тапшылығының салдары. Олар құрылыс компаниясы жеткілікті тұрақ орындарын қарастырмағанын, ал аудандағы құрылыс жұмыстарының жалғасуы мәселені одан әрі ушықтырғанын айтады. Соның салдарынан жедел жәрдем ғана емес, өзге де шұғыл қызмет көліктерінің жүруі қиындаған.
Біз пәтерлерімізді ипотекаға сатып алдық. Алайда күн сайын автотұрақ тапшылығымен бетпе-бет келеміз. Осындай жағдай қайғылы оқиғаларға ұласпай тұрғанда, қала әкімдігі мен жауапты органдардан бұл мәселеге назар аударуды сұраймыз, – делінген тұрғындардың үндеуінде.
Тұрғындар әкімдік пен тиісті қызметтер автотұрақ мәселесін шешіп, жедел қызмет көліктерінің кедергісіз жүруіне жағдай жасайды деген үміттерін жасырмады.
Ең оқылған:
- Алматы облысында бұрынғы шенеунік 20 млн теңге алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
- Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді
- Алматыда сәлемдемеден марихуана алған жасөспірім ұсталды
- Алматы – Өскемен тас жолындағы жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
- Қазақстан халық партиясының төрағасы ауысты