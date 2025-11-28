Жедел жәрдем бағасының өсуі: Қазақстандықтарды не күтеді?

Қазақстанда жедел жәрдемді шақыру тарифін кешкі және түнгі уақытта төртінші дәрежелі шұғыл шақыруларға көтеру жоспарлануда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жедел жәрдемді шақырту құны 340 теңгеден 360 теңгеге дейін көтерілмек.
«Ашық НҚА» платформасында жарияланған жобаға сәйкес, тарифтің өсуі жедел жәрдем бригадаларының әрекет ету уақытын жеделдетіп, көрсетілетін көмек сапасын арттырып, медициналық персоналға түсетін жүктемені азайтуы тиіс.
МСАК ұйымдарының жұмыс уақытынан тыс шақыруларының 4 дәрежелі шұғыл жағдайларына кеткен шығындарды төлеу, тарифтер бойынша төленеді, олар бір тіркелген адамға 340 теңгеден 360 теңгеге дейін өседі. Бұл құтқару қызметтерінің ресурстарын күшейтеді және азаматтардың жүгінуіне жылдам жауап беруге мүмкіндік береді, - деп жазылған құжатта.
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын жақсартуды жалғастыруда. Тарифтерді қайта қарау құтқару қызметтеріне поликлиникалар жұмыс істемейтін кешкі және түнгі уақытта қоңырауларды жедел қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.
Өзгерістер қоңырауларға жауап беру жылдамдығын арттыруға, пациенттерге көрсметілетін көмек сапасын жақсартуға, құтқару бригадаларына артатын жүктемені қолдауға бағытталады.
ДСМ мәлім еткендей, тарифтің көтерілуі құтқару қызметінің жұмысын тиімдірек етуге және әрбір қазақстандық үшін медициналық көмекті қолжетімдірек және уақтылырақ етуге мүмкіндік береді.
Министрлік жедел медициналық көмекті дамытуды жалғастыруда, осылайша әрбір қоңырау кәсіби қолдаумен уақтылы қамтамасыз етіледі.
Айта кетейік, жобаны талқылау 15 желтоқсанға дейін жүргізіледі.
Еске салайық, бұған дейін ауыл дәрігерлерін әлеуметтік тұрғыда қолдауға 8,5 млн теңге төленетіні хабарланды.