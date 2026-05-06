Жасырын зертхана: Маңғыстауда үй ауласында қарасора өсіріп, "бизнес" жасағандар ұсталды
Мұнайлы ауданындағы жеке үйден қарасора өсіруге арналған арнайы зертхана анықталды. Полиция ондаған келі күмәнді зат тәркілеген.
Маңғыстау облысында «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында есірткі өсіруге қатысты дерек анықталды.
Облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 28 сәуірде Мұнайлы ауданындағы елді мекендердің бірінде орналасқан жеке тұрғын үйге жүргізілген тексеру кезінде аулада есірткі затына ұқсас өсімдіктерді жою әрекеті кезінде екі азамат ұсталды.
Тексеру барысында жедел-тергеу тобы аталған мекенжайға тінту жүргізіп, аулада орналасқан шаруашылық құрылысының ішінен есірткі өсіруге арналған арнайы жабдықталған зертхананы анықтады. Атап айтқанда, оқиға орнынан фитолампалар, су сүзгілері, сұйық тыңайтқыштар, электрлі генераторлар және қарасора өсімдігі табылып, тәркіленді, - деп хабарлады Маңғыстау облысының Полиция департаменті.
Сонымен қатар, басқа шаруашылық құрылысынан фольгаға оралған “марихуана” есірткі затына ұқсас заттың 15 данасы, электронды таразы, қолдануға арналған құрылғылар және ноутбук табылды. Үй аумағынан қосымша өсірілген өсімдіктер де анықталды.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттардың жалпы салмағы 30 келі 840 грамм марихуана екені анықталды.
Аталған факті бойынша қылмыстық істер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігі және 300-бабы 1-бөлігі бойынша тіркелді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Алматы әуежайында шетел азаматынан 11 кг гашиш майы тәркіленді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Сондай-ақ, Көкшетауда мотоцикл жүргізушісінен 5 келіден астам марихуана табылды. Күдіктінің үйінен есірткіге ұқсас 8 қап пен 6 пакет анықталды.
Ең оқылған:
- Өскемендегі жарылыс: Жедел желі іске қосылды
- Жыныстық қысым айыбы: Данияр Мейірханның адвокаты іс тоқтатылғанын мәлімдеді
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Ақтауда қызметкер "разборка" жасау үшін кеңсеге "қару мен граната" алып барған
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды