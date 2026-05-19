«Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының XXII маусымы салтанатты түрде ашылды

Бүгiн 2026, 11:31
Фото: Жасыл ел

Алматы облысында республикалық «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының XXII маусымының салтанатты ашылуы өтті.

Іс-шараға еліміздің барлық өңірінен келген белсенді жастар, мемлекеттік органдар мен жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Маусымның ашылуы аясында қатысушылар 100-ден астам көшет отырғызып, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауды насихаттайтын экологиялық акцияға атсалысты.

Биыл «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының жұмысына 34 мыңнан астам адамды тарту жоспарланып отыр. Жоба дәстүрлі түрде жастарды еңбекке баулуға, экологиялық бастамаларға белсенді қатысуға және азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға үндейді.

Жастар еңбек жасақтарына жұмысқа орналасу бойынша ақпаратты әрбір өңірде орналасқан жастар ресурстық орталықтарынан білуге болады. 

Еске салайық, бұған дейін Алматы облысындағы туристік орындардан 340 тонна тұрмыстық қалдық шығарылды.

