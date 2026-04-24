Жасөспірімдерге тегін IT-білім: Астанада 5 мың оқушыны қамтитын TUMO орталығы ашылды
TUMO Astana 12-18 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жастардың цифрлық дағдыларын ерте дамытуға ерекше көңіл бөледі. Дәл оның белгілеген мақсаттары аясында 24 сәуірде елордада TUMO Astana – халықаралық TUMO желісінің Орталық Азиядағы алғашқы креативті және цифрлық технологиялар орталығы ашылды.
Орталық «Аlem.ai» ғимаратында орналасқан, оны құру Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылған. TUMO Astana 12-18 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған. Оқу толықтай тегін, емтихансыз және мұнда түскен баланың басынан бастап болашағы зор саланы меңгеруге мүмкіндігі бар.
Оқушылар 11 бағыттың бірін таңдай алады: генеративті жасанды интеллект, бағдарламалау, ойын әзірлеу, анимация, 3D-модельдеу, робототехника, дизайн, веб-әзірлеу, киноөндіріс және цифрлық музыка.
Жылына орталықта 5000 оқушы білім ала алады.
Қазақстанның барлық өңірлеріндегі жасөспірімдер үшін заманауи білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында басқа қалалар мен өңірлерде филиалдар ашу жоспарда тұр.
TUMO моделі өзіндік озық оқуды, кәсіби мамандармен воркшоптарды және нақты жобаларды жасауды біріктіреді. Президент бастамасының арқасында Қазақстан жаһандық білім беру желісіне интеграцияланып, адам капиталын жасөспірім кезеңінен бастап дамытуға айтарлықтай инвестиция салуда.
