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  • Жасанды интеллект, дипфейк және цифрлық сенім: Қазақстан қандай өзгерістерге дайын?

Жасанды интеллект, дипфейк және цифрлық сенім: Қазақстан қандай өзгерістерге дайын?

14 Қазан 2026, 16:30
АВТОР
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©BAQ.KZ /Артем Чурсинов 14 Қазан 2026, 16:30
14 Қазан 2026, 16:30
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Фото: ©BAQ.KZ /Артем Чурсинов

Қазақстан цифрландырудың соңғы он жылында қандай нәтижеге жетті? Жасанды интеллект күнделікті өмірімізді қаншалықты жеңілдетіп отыр?

Шынайы ақпарат пен дипфейкті қалай ажыратамыз? BAQ.KZ тілшісі Аида Батухан Astana Media Week алаңында «Цифрлық үкіметті қолдау орталығы» ШЖҚ РМК бас директоры Әлия Оспановамен сұхбаттасты.

Әңгімеде Қазақстанның цифрлық дамуы, мемлекеттік қызметтер мен медиада жасанды интеллектіні қолдану, журналистің жауапкершілігі және цифрлық сауаттылық мәселелері талқыланды.

Сондай-ақ отандық технологиялардың болашағы мен цифрлық ортадағы сенім туралы сөз қозғалды.

Толығырақ сұхбаттан көріңіз!

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