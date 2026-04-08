Жасанды интеллект дәуіріндегі кино: Қазақстанда халықаралық AI Film Festival өтеді
Негізгі оқиға $1 млн жүлде қоры бар қысқаметражды фильмдердің халықаралық байқауы болмақ. Фестиваль әртүрлі елдерден қатысушыларды тартуға бағытталған.
Осы күзде Қазақстанда Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) – жасанды интеллект көмегімен жасалған фильмдерге арналған алғашқы халықаралық фестивальдердің бірі өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Фестиваль авторларды, digital-креаторларды, сарапшыларды, инвесторларды және технологиялық компаниялардың өкілдерін біріктіріп, кино мен AI-технологиялардың тоғысындағы жобаларға арналған алаңға айналады.
Бағдарлама аясында AI-контентке арналған конференция, авторлар мен продюсерлерге арналған питч-сессиялар, көрсетілімдер мен сарапшылардың қатысуымен пікірталастар жоспарланған.
Astana AI Film Festival контент пен кино жасаудың барлық кезеңдерін қамтиды. Әсіресе гибридті жобаларды қоса алғанда, жаңа форматтарға ерекше назар аударылады.
Фестиваль тәжірибе алмасу мен контент индустриясындағы жаңа бағыттарды дамытуға арналған маңызды алаңға айналады деп күтілуде.
Бағдарлама және қатысу шарттары туралы қосымша ақпарат фестивальдің ресми сайтында жарияланады.
