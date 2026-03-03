"Жасампаздыққа жетелеген жеті жыл": Үкімет басшысы жеті жылдағы жетістіктерге тоқталды
Премьер-министр Олжас Бектенов бүгін «Егемен Қазақстан» газетінде жариялаған «Жасампаздыққа жетелеген жеті жыл» атты мақаласында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев басқарған жеті жылдың жетістіктері мен реформаларына тоқталды. BAQ.KZ Үкімет басшысының мақаласындағы деректерге шолу жасап шықты.
Экономикалық даму:
- 2019–2025 жылдар аралығында Қазақстанның ІЖӨ 181,7 млрд доллардан 305,9 млрд долларға дейін өсті, жан басына шаққандағы ІЖӨ 9,8 мың доллардан 15 мың долларға жетті.
- Өңдеу өнеркәсібі көлемі 2,5 есеге ұлғайып, ІЖӨ құрылымында кен өндіру секторынан тәуелділік азайды.
- Құрылыс, сауда, көлік, қызмет көрсету салаларының үлесі артты, тұрғын үй құрылысы жыл сайын 20 млн шаршы метрге жетті.
- «Бәйтерек» холдингі арқылы 2,9 трлн теңгеден 10,4 трлн теңгеге дейін инвестициялар тартылды.
Ауыл шаруашылығы:
- Жеті жылда жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5,2 трлн теңгеден 9,8 трлн теңгеге дейін өсті.
- Суармалы алқаптарды 2,5 млн гектарға дейін жеткізу жоспарлануда, ирригациялық жүйелер мен элеваторлар жаңартылуда.
Инфрақұрылым мен көлік:
- 25 мың шақырым жол салынды немесе жөнделді, теміржол торабы мен порттар жаңартылды, әуежайлар мен логистикалық орталықтар дамыды.
- Транзиттік әлеует артты, көліктік инфрақұрылым экономиканың кеңеюіне ықпал етті.
Энергетика және экология:
- Электр энергиясын өндіру 123,1 млрд кВт/сағатқа дейін өсті; ЖЭО-ларды жаңарту, табиғи газға көшіру жұмыстары жүріп жатыр.
- «Таза Қазақстан» бастамасы аясында миллиондаған адам экологиялық акцияларға қатысып, табиғатты қорғауға үлес қосуда.
- Су ресурстарын қорғау, мұздықтарды сақтау мәселелеріне назар аударылып, халықаралық бастамалар қолға алынды.
Әлеуметтік саясат:
- 2025 жылы әлеуметтік мақсаттағы шығыстар бюджеттің 36,5%-ын құрады.
- Білім беру мен ғылымға салынған инвестициялар 5 еседен астам өсті, денсаулық сақтау саласына инвестициялар 3,7 есе артты.
- «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы 2,5 млрд доллар қаражат аударды, «Қазақстан балалары» бірыңғай бағдарламасы бекітілді.
- Мектеп инфрақұрылымы жаңартылып, 1 300 жаңа мектеп салынды, «Келешек мектептері» жобасы аясында 217 мектеп ашылды.
- Медицина, спорт және ауылдық елді мекендердегі инфрақұрылым дамыды.
Цифрландыру мен инновация:
- Smart Bridge интеграциялық платформасы енгізіліп, қызметтер цифрланды.
- Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығы құрылды, 2026 жыл «Цифрландыру және жасанды интеллект жылы» деп жарияланды.
Құқықтық жүйе мен мемлекеттік басқару:
- Заң үстемдігі, құқық қорғау жүйесін жаңғырту, сервистік полиция практикасы енгізілді.
- Салық реформасы әділ және айқын жүйені қалыптастырды, мемлекеттік басқаруда цифрлық трансформация күшейді.
Қорыта келгенде, жеті жыл ішінде Қазақстан экономикасы әртараптандырылып, инфрақұрылым сенімді, әлеуметтік саясат тиімді, цифрлық трансформация дамыған, инвестициялық тартымдылық пен заң үстемдігі қамтамасыз етілді. Премьер-министр ел азаматтарының Президент бастамасын қолдап, тұрақты даму мен өркендеуге үлес қосатынына сенім білдіреді.
