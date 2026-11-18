«Жасампаз AI»: 270 мыңнан астам қазақстандық жасанды интеллект дағдыларын меңгереді
«Әділет» партиясының жастар қанаты еліміздің барлық 20 өңірін қамтитын «Жасампаз AI» республикалық жобасын іске қосты. Жобаға шалғай ауылдардың тұрғындарын қоса алғанда, 270 мыңнан астам адамды тарту жоспарланып отыр. Қатысушылар цифрлық сервистер мен жасанды интеллект құралдарын пайдалануды, түрлі контент жасауды және өз жобаларын әзірлеуді үйренеді.
«Жасампаз AI» жобасы – «Әділет» партиясының Президент Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру бағытындағы жұмысының бір бөлігі. Жоба халықтық цифрлық экономиканы дамытуға және заманауи технологияларды азаматтарға қолжетімді етуге бағытталған.
Партия сайлауалды бағдарламасында кемінде 5 миллион қазақстандыққа жасанды интеллектпен жұмыс істеу дағдыларын үйретуді көздеген. «Жасампаз AI» осы міндетті іс жүзінде орындауға арналып отыр. Бұл ретте ауыл жастарына ерекше көңіл бөлінеді. Мақсат – заманауи технологиялар мен білім алу мүмкіндіктерін тұрғылықты жеріне қарамастан, баршаға қолжетімді ету.
Алғашқы іс-шаралар Батыс Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында өтті. Батыс Қазақстан облысында ұйымдастырылған «Халыққа арналған цифрлық кеңседегі AI» шеберлік сабағында қатысушылар заманауи мемлекеттік қызметтермен танысты. Жастар халыққа қызмет көрсету орталықтарында цифрлық қызметтерді өз бетінше алуды, соның ішінде арнайы терминалдар арқылы жеке куәлік пен паспорт рәсімдеуді үйренді.
«Жастар Рухы» жастар қанатының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Ерлік Шамғали мұндай сабақтар жастардың цифрлық технологияларды күнделікті өмірде еркін пайдалануына көмектесетінін атап өтті.
«Шеберлік сабағында жастар мемлекеттік қызметтерді цифрлық форматта алудың тиімді жолдарын тәжірибе жүзінде меңгерді. Бүгінде көптеген қызмет автоматтандырылған. Мысалы, құжат рәсімдеуге арналған жаңа терминалдар уақытты едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Біздің мақсатымыз – жастарға осындай технологияларды меңгертіп, оларды күнделікті өмірде еркін қолдануға көмектесу», – деді жастар қанатының өкілі.
Шымкентте қалалық әкімдікпен бірлесіп ұйымдастырылған ЖИ-ді бизнес, медицина және технологиялық әзірлемелер салаларында қолдану мүмкіндіктеріне арналған форум өтті. Қатысушылар стартаптар мен машиналық оқытуды дамыту мәселелерін талқылап, MedTech Startup Battle байқауы мен Decentrathon хакатонында өз жобаларын таныстырды.
Форумға қатысқан Арлен Асылбекұлының айтуынша, алған білімі жастарға сұранысқа ие мамандықтарды меңгеруге және өз бастамаларын дамытуға көмектеседі.
«Біз жасанды интеллект құралдарын күнделікті өмірде, оқуда және жұмыста қолдануды тәжірибе жүзінде үйрендік. Мұндай білім жастарға еңбек нарығында сұранысқа ие дағдыларды меңгеруге, жаңа мамандықтарды игеруге және болашақта өз кәсібін ашуға көмектеседі деп ойлаймын. Сондықтан осындай оқыту шаралары біз үшін өте пайдалы», – деді ол.
«Жасампаз AI» жобасы үш бағыт бойынша жүзеге асырылады.
AI Academy аясында 50 мыңнан астам жас білім алады. Қатысушылар жасанды интеллектінің көмегімен мәтін, сурет, презентация және бейнеролик жасауды, сондай-ақ цифрлық сервистер мен мобильді түсірілім құралдарын пайдалануды үйренеді.
AI Challenge 20 мыңнан астам қатысушыны біріктіреді. Олар алған білімдерін шығармашылық және технологиялық жобаларды әзірлеуде қолдана алады. Байқаудың 20 өңірлік және бір республикалық кезеңін өткізу жоспарланған.
AI Ауылға бағыты ауыл тұрғындарының цифрлық дағдыларын дамытуға арналған. Оқыту Қазақстанның мыңнан астам ауылындағы 200 мыңнан астам мұғалім мен оқушыны қамтиды. Қатысушыларға жасанды интеллектіні, онлайн сервистер мен білім беру платформаларын оқу барысында және күнделікті өмірде қолдану жолдары үйретіледі.
Алдағы уақытта «Әділет» партиясының жастар қанаты еліміздің барлық өңірінде оқыту сабақтарын, тәжірибелік шеберлік сабақтары мен технологиялық байқауларды кезең-кезеңімен өткізуді жоспарлап отыр.
«Жасампаз AI» жобасы цифрлық дағдыларды үйретуді, жастардың технологиялық бастамаларын қолдауды және заманауи білім алу мүмкіндіктерін, соның ішінде ауылдық жерлерде де кеңейтуді көздейді.
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