Жарты айға жуық демалыс: Наурызда қазақстандықтар неше күн демалады?
Мерекелік күндердің нақты кестесі мен демалыстардың қалай ауыстырылғаны туралы материалдан оқыңыз.
2026 жылдың наурызы қазақстандықтар үшін мерекелер мен ұзақ демалыстарға толы болмақ. Күнтізбеге сәйкес, бес күндік жұмыс аптасындағы азаматтар айдың 13 күнін демалыспен өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылы қазақстандықтар 8 наурызда қалай демалады?
2026 жылы Халықаралық әйелдер күні жексенбіге сәйкес келеді. Қазақстанның еңбек заңнамасына сәйкес, егер мемлекеттік мереке демалыс күнімен тұспа-тұс келсе, демалыс күні келесі жұмыс күніне ауыстырылады.
8 наурыздағы демалыс кестесі:
-
бес күндік жұмыс аптасында: қатарынан 3 демалыс күні - 7, 8 және 9 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі). Сейсенбі, 10 наурыз - бірінші жұмыс күні;
-
алты күндік жұмыс аптасында: сенбі (7 наурыз) жұмыс күні болып қалады, ал қазақстандықтар 2 күн - 8 және 9 наурызда демалады.
2026 жылы қазақстандықтар Наурызда қалай демалады?
Басты көктемгі мереке қазақстандықтарға шағын каникул сыйлайды. Наурыз мейрамы дәстүрлі түрде 21-нен 23 наурызға дейін тойланады. 2026 жылы мереке күндері демалыс күндерімен сәйкес келеді, сондықтан қосымша демалыс күндері 24 және 25 наурызға ауыстырылады.
Наурыздағы демалыс кестесі:
-
бес күндік жұмыс аптасында: 21–25 наурыз - қатарынан бес демалыс күні (сенбі – сәрсенбі);
-
алты күндік жұмыс аптасында: 21, 22, 23 және 24 наурыз - демалыс күндері, 25 наурыз - жұмыс күні.
Айта кетейік, наурызда Қазақстанда сонымен қатар кәсіби және мерекелік даталар аталып өтеді:
-
1 наурыз — Алғыс айту күні;
-
14 наурыз (наурыздың екінші сенбісі) — Жерге орналастыру, геодезия және картография күні.
-
