Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жәрдемақы мәселесі халықтың жағдайын ескере отырып шешіледі – депутат

Бүгiн, 17:25
84
Бөлісу:
Арман Мухатов - архив
Фото: Арман Мухатов - архив

Мәжіліс депутаты Темір Қырықбаев Президент Жолдауына қатысты ойын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жолдауда Президент әлемде су тапшылығы болатынын айтты. Оған қоса, ең өзекті тақырып – бір палаталы Парламент құру туралы бастама. Сенат пен Мәжілісті біріктіру мәселесін қолдаймын. Өйткені Үкіметтің құжаттары Мәжіліске келеді, одан кейін Сенатқа жолданады. Міне, осындай процестерден көп уақытты жоғалтып жатырмыз. Қоғамға, халыққа пайдасын тигізетін заңдарды жылдам қабылдауымыз керек, - деді депутат.

Ол Тоқаев Үкіметке де, депутаттарға де цифровизацияны дамытуға қатысты тапсырма бергенін атап өтті.

Түркістан облысында да жасанды интеллектіні дамытуға ерекше назар бөлініп отыр. Ол үшін тиісті талқылаулар жүргізіліп жатыр, - деп айтты Қырықбаев.

Оның сөзінше, Түркістан өңірінде 2,5 млн-ға жуық халық бар. Жолдауда айтылған әлеуметтік төлем мен жәрдемақы мәселесі халықтың жағдайын ескере отырып шешілетінін жеткізді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндік: eGov Business қосымшасы жаңартылды
Келесі жаңалық
Мектеп формасының орнына хиджаб: Министрлік желіде тараған видеоны түсіндірді
Өзгелердің жаңалығы