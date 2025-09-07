Жапонияның үкімет басшысы отставкаға кетті

Жапонияның премьер-министрі Сигэру Исиба жексенбі күні отставкаға кететінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл шешім шілде айында өткен парламенттік сайлаудағы тарихи жеңіліс үшін жауапкершілікті мойындауды талап еткен партия ішіндегі қысымның күшеюінен кейін қабылданған.
Былтыр қазан айында қызметке кіріскен Исиба бір айдан астам уақыт бойы партия ішіндегі негізінен оңшыл қарсыластарының талабына қарсылық танытып келген.
Оның бұл қадамы Либерал-демократиялық партияның мерзімінен бұрын төрағалық сайлау өткізу жөнінде шешім қабылдауынан бір күн бұрын жасалды. Егер бұл сайлау өтсе, Исибаға сенімсіздік вотумы жарияланғанмен тең болар еді.
Күтілгендей, премьер-министр жексенбі күні кешке арнайы баспасөз мәслихатын өткізеді. NHK мәліметінше, ол партиядағы одан әрі алауыздықтың алдын алу үшін қызметінен кетеді.
Еске сала кетейік, шілдеде Исиба басқарған билеуші коалиция парламенттің жоғарғы палатасындағы 248 орынның басым көпшілігін иелене алмай, үкіметтің тұрақтылығына елеулі соққы тигізген еді.