Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды. Бұл туралы Германияның геологиялық ғылымдар зерттеу орталығы (GFZ) мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жер сілкіністері сейсенбі, 25 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 18:01-де тіркелді. Олардың магнитудасы 5,3-ке жетті, сейсмологтар мұны сезілетін жер сілкінісі деп санайды.
Эпицентрі Кюсю аймағында орналасқан, ал ошағы 10 шақырым тереңдікте болған. Жер сілкінісі туралы қосымша мәліметтер жарияланған жоқ. Зардап шеккендер немесе инфрақұрылымның зақымдануы туралы хабарламалар жоқ.