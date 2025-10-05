Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жапония тарихында тұңғыш рет әйел премьер-министр болады

Бүгiн, 02:31
110
Newly-elected leader of Japan's Liberal Democratic Party
Фото: Newly-elected leader of Japan's Liberal Democratic Party

64 жастағы Санае Такаити Жапонияның басқарушы либерал-демократиялық партиясының (ЛДП) жаңа көшбасшысы болып сайланды. Бұл оған ел тарихындағы алғашқы әйел премьер-министр атануға жол ашады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.

Парламент оның кандидатурасын мақұлдағаннан кейін Такаити ресми түрде қызметіне кіріседі.

ЛДП төрағалығына бес кандидат таласқан сайлауда Такаити жеңіске жетіп, жақында отставкаға кететін Премьер-министр Шигеру Исибаның орнына келеді. Ол 1993 жылдан бері саясатта жүрген тәжірибелі қайраткер, түрлі министрліктерді басқарған.

Консервативті көзқарастарымен белгілі Такаити Жапония Конституциясын қайта қарауды, армияны күшейтуді қолдайды. Сондай-ақ салықтарды төмендету, стратегиялық салаларды қолдау сияқты экономикалық бастамаларды ұсынуда.

Парламенттің кезектен тыс сессиясында оның кандидатурасы қазан айының ортасында бекітіледі деп күтілуде.

