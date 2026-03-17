Жантүршігерлік жол апаты: Ақтөбе облысында 5 адам қаза тапты
«ВАЗ» автокөлігінің жүргізушісі мен төрт жолаушысы көз жұмды.
Бүгiн 2026, 20:05
БӨЛІСУ
Фото: видеодан скриншот
Ақтөбе облысында жол апатынан 5 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Қарауылкелді ауылы маңында «ВАЗ» және «DAF» автокөліктері соқтығысты.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан «ВАЗ» автокөлігінің жүргізушісі мен төрт жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. Бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен Байғанин аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Аталған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Полиция жол қозғалысы ережелерін, жылдамдық режимін қатаң сақтауды және жолдағы қауіпсіздік шараларын ұстануды ескертеді, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда автобус пен бес көлік соқтығысты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
