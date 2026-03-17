Жантүршігерлік жол апаты: Ақтөбе облысында 5 адам қаза тапты

«ВАЗ» автокөлігінің жүргізушісі мен төрт жолаушысы көз жұмды.

Бүгiн 2026, 20:05
видеодан скриншот Бүгiн 2026, 20:05
Бүгiн 2026, 20:05
Фото: видеодан скриншот

Ақтөбе облысында жол апатынан 5 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Қарауылкелді ауылы маңында «ВАЗ» және «DAF» автокөліктері соқтығысты. 

Жол-көлік оқиғасы салдарынан «ВАЗ» автокөлігінің жүргізушісі мен төрт жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. Бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен Байғанин аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Аталған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Полиция жол қозғалысы ережелерін, жылдамдық режимін қатаң сақтауды және жолдағы қауіпсіздік шараларын ұстануды ескертеді, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі. 

