Жаңбыр және тұман: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
«Қазгидромет» бүгінге, 8 қарашаға Астана қаласы, Алматы және еліміздің 17 облысы бойынша дауылды ескерту жариялады.
Астанада күндіз жаңбыр, кей уақытта қатты жауын-шашын жауады. Түнде және таңертең тұман түсіп, желдің екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді.
Ақмола, Қостанай, Ақтөбе және Солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болуы мүмкін. Бірқатар өңірде тұман күтіледі.
Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында желдің екпіні 23-28 м/с-қа дейін күшейеді. Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында желдің жылдамдығы 30 м/с-тан асуы ықтимал.
Маңғыстау облысында жаңбыр, кей жерлерде қатты жауын-шашын болжанады. Алматы, Алматы облысы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Ақтөбе облыстарының кей аумақтарында өрт қаупі жоғары немесе төтенше деңгейде сақталады.
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
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