Жаңбыр, тұман, аяз: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды

Синоптиктер тұрғындарға ауа райының құбылмалы болуына байланысты сақтық шараларын сақтауды ескертеді.

Бүгiн 2026, 03:40
Фото: BAQ.KZ архиві

Қазақстанның 16 облысында 15 мамырға арналған дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің мәліметінше, ел аумағында жел күшеюі, жаңбыр, найзағай, шаңды дауыл, тұман және түнгі аяз сияқты құбылыстар күтіледі.

Жетісу, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарында кей жерлерде желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін жетіп, шаңды дауыл болуы мүмкін. Бірқатар өңірлерде төтенше өрт қаупі сақталады.

Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында жаңбыр, найзағай және шаңды дауыл күтіледі. Атырауда ауа температурасы күндіз +35°C-қа дейін көтеріледі.

Солтүстік және шығыс өңірлерде (Павлодар, ШҚО, Абай, Қарағанды, Ақмола, СҚО) түнде және таңертең тұман, кей жерлерде 1–4°C аяз болжанып отыр. Кей аумақтарда жауын-шашын мен найзағай күтіледі.

Қарағанды, Павлодар және Ақмола облыстарында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталуда.

