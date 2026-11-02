Жаңбыр, қар және тұман: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды
Бірнеше облыста төтенше өрт қаупі сақталады.
2 Қараша 2026, 02:34
БӨЛІСУ
2 Қараша 2026, 02:342 Қараша 2026, 02:34
168Фото: depositphotos.com
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 2 қарашаға арналған дауылды ескерту жариялады. Алматы мен Шымкент қалаларында, сондай-ақ бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады.
Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ күтіледі. Павлодар, Жетісу және Жамбыл облыстарында желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.
Бірқатар өңірде түнде және таңертең тұман түседі. Алматы, Жетісу, Қызылорда облыстарында ауа температурасы нөлден төмендейді. Ұлытау, Атырау және Қызылорда облыстарында төтенше өрт қаупі сақталады.
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