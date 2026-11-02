Жаңбыр, қар және тұман: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды

Бірнеше облыста төтенше өрт қаупі сақталады.

2 Қараша 2026, 02:34
АВТОР
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depositphotos.com 2 Қараша 2026, 02:34
2 Қараша 2026, 02:34
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Фото: depositphotos.com

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 2 қарашаға арналған дауылды ескерту жариялады. Алматы мен Шымкент қалаларында, сондай-ақ бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады.

Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ күтіледі. Павлодар, Жетісу және Жамбыл облыстарында желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.

Бірқатар өңірде түнде және таңертең тұман түседі. Алматы, Жетісу, Қызылорда облыстарында ауа температурасы нөлден төмендейді. Ұлытау, Атырау және Қызылорда облыстарында төтенше өрт қаупі сақталады.

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