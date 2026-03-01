Жаңбыр, найзағай, тұман: 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Бірқатар өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Синоптиктер бүгін, 31 наурызда Қазақстанның 14 өңірінде дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ге сілтеме жасап.
Батыс, Солтүстік-Шығыс және Маңғыстау облыстарының орталық бөлігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз де жаңбыр мен найзағай сақталады. Батыс пен Солтүстік-Шығыста тұман болады. Жел шығыстан, күндіз орталықта оңтүстік-шығыстан соғады, жел екпіні 15–20 м/с.
Атырау облысында батыс, солтүстік және шығыста жаңбыр, найзағай күтіледі; оңтүстік бөлігінде жеңіл жаңбыр мен найзағай болады. Түнде және таңертең батыс пен оңтүстікте тұман болады. Жел күндіз шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.
Жетісу аймағында 31 наурыз бен 2 сәуір аралығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысында батыс, солтүстік және шығыста тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысында батыс, солтүстік және шығыста тұман мен мұз қату ықтималдығы бар.
Ақтөбе облысында күндіз батыс пен солтүстікте, түнде шығыста және оңтүстік-шығыста жел 15–18 м/с жылдамдықпен соғады.
Жамбыл облысының таулы және таулы-ала белсенді аймақтарында жаңбыр, күндіз найзағай болады. Түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман, ал Солтүстік-Шығыста шаңды дауыл күтіледі. Жел түнде оңтүстік-шығыстан, күндіз таулы аймақтарда 15–20 м/с жылдамдықпен соғады.
Қызылорда облысында солтүстігінде және орталық бөлігінде күндіз найзағай болады. Шығыс өңірлерде жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысында солтүстігінде және шығысында тұман болады.
Абай облысында түнде және таңертең солтүстігінде және орталық бөлігінде тұман күтіледі.
Қостанай облысында солтүстік, батыс және шығыста тұман болады. Оңтүстік өңірлерде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында оңтүстігінде және таулы аймақтарда найзағай күтіледі. Жел таулы аудандарда оңтүстік-шығыстан соғып, жылдамдығы 15–20 м/с болады. Батыста жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысында түнде және таңертең солтүстігінде тұман болады.
Батыс Қазақстан облысында түнде батыс пен оңтүстігінде найзағай, күндіз найзағай мен күшті жаңбыр болады. Түнде және таңертең батыс, солтүстік және оңтүстігінде тұман болады. Жел күндіз батыс пен оңтүстікте, екпіні 15–20 м/с соғады.
