Бүгiн 2026, 11:20
Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев республикалық жолдар бойынша жаңа жобаларды таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қойылған тапсырмаларға сәйкес Жаңаөзен – Түркіменстан шекарасы учаскесінде жұмыстар жүргізілуде. Бұл участок Түркіменстан-Ресей дәлізінің бір бөлігі. Сонымен қатар жолды 4 жолаққа дейін кеңейту бойынша техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу басталды, - деді министр Үкімет отырысында.

Оның сөзінше, учаскіде қазір жасалып жатқан жұмыстар биыл аяқталады.

Сондай-ақ Сауранбаев 2026 жылы Бейнеу – Сексеуіл жобасы бойынша құрылыс жұмыстары басталатынын атады.  

Бұл жоба Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жолды шамамен 1000 км-ге және жүк жеткізу уақытын 3 күнге дейін қысқартады. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленген. Қазіргі уақытта қаржы тарту рәсімдері жүргізілуде, - деді ол.

Айта кетейік, жобаның құны шамамен 780 млрд теңге.

 

