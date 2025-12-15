Жаңа жылға дейін ең төменгі жеткіліктілік шегімен зейнетақы жинағын алу үшін не істеу керек?

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік шектері орташа есеппен 10 % көбейеді. Яғни, жаңа жылдан бастап бүгін Біріңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) алуға болатын соманың бір бөлігі қолжетімсіз болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мысалы, 40 жастағылар үшін лимит 6 100 000 теңгеден 6 720 000 теңгеге дейін өседі. Яғни, биыл 620 000 теңгеге көбірек алу мүмкіндігі бар.
Ескі шектер бойынша зейнетақыны алу үшін не істеу керек?
Отбасы банкінің мәліметінше, зейнетақыны қазіргі шектер бойынша алу үшін өтініштерді 2025 жылғы 31 желтоқсан сағат 18:00-ге дейін беру қажет:
- 29 желтоқсанға дейін берілген өтініштер осы жылы өңделеді.
- 30–31 желтоқсан күндері берілген өтініштер екі жұмыс күні ішінде қаралады.
Зейнетақы жинағын ескі шектер бойынша алу үшін өтініш 31 желтоқсанға дейін БЖЗҚ-дан қабылдануы тиіс. Сондықтан соңғы сағатқа қалдырмау керек.
Арнайы шоттармен жұмыс
БРЗТ арнайы шоттарымен (ашу/жабу, ЖСС-ке аудару, екінші деңгейлі банктерге аудару, БРЗТ-ті беру) операциялар 2025 жылғы 31 желтоқсан сағат 16:00-ге дейін қолжетімді болады.
Салықсыз зейнетақы алу
Салық ұсталуын болдырмау үшін өтініш берілген кезде «ИПН-ді кейін төлеу» опциясын таңдау керек. Бұл 10 % салықты зейнетке шыққанға дейін қалдырады. Егер «Салықты дереу төлеу» таңдасаңыз, 10 % салық қазір ұсталып, қайтарылмайды.
Маңызды: 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 % ИПН толығымен жойылады. Бірақ бұл өзгеріс ескі шектер бойынша алу мүмкіндігін пайдалануға мүмкіндік бермейді.
Жаңа жылдағы операцияларды тоқтату
2026 жылдың басынан бастап барлық бір реттік зейнетақы төлемдері (БРЗТ) 1–4 қаңтар күндері жұмыс күні болмағандықтан қолжетімсіз болады. Жаңа өтінішті алу тек 5 қаңтардан бастап мүмкін болады.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы жинақтарының жаңа шектері:
20 жас — 3 720 000 теңге
21 жас — 3 850 000 теңге
22 жас — 3 990 000 теңге
23 жас — 4 120 000 теңге
24 жас — 4 260 000 теңге
25 жас — 4 390 000 теңге
26 жас — 4 530 000 теңге
27 жас — 4 680 000 теңге
28 жас — 4 820 000 теңге
29 жас — 4 970 000 теңге
30 жас — 5 120 000 теңге
31 жас — 5 270 000 теңге
32 жас — 5 420 000 теңге
33 жас — 5 570 000 теңге
34 жас — 5 730 000 теңге
35 жас — 5 890 000 теңге
36 жас — 6 050 000 теңге
37 жас — 6 220 000 теңге
38 жас — 6 380 000 теңге
39 жас — 6 550 000 теңге
40 жас — 6 720 000 теңге
41 жас — 6 890 000 теңге
42 жас — 7 070 000 теңге
43 жас — 7 250 000 теңге
44 жас — 7 430 000 теңге
45 жас — 7 610 000 теңге
46 жас — 7 800 000 теңге
47 жас — 7 990 000 теңге
48 жас — 8 180 000 теңге
49 жас — 8 370 000 теңге
50 жас — 8 570 000 теңге
51 жас — 8 770 000 теңге
52 жас — 8 970 000 теңге
53 жас — 9 180 000 теңге
54 жас — 9 390 000 теңге
55 жас — 9 600 000 теңге
56 жас — 9 810 000 теңге
57 жас — 10 030 000 теңге
58 жас — 10 250 000 теңге
59 жас — 10 480 000 теңге
60–62 жас — 10 700 000 теңге
