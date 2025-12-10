Жаңа жылда баспана бағасы қалай өзгереді?

Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаевтың айтуынша, 2026 жылдың басында тұрғын үй бағасы күрт 20 пайызға қымбаттайды деген сөз шындыққа жанаспайды.
BAQ.KZ тілшісі депутаттың баспана бағасына қатысты 2026 жылға болжамын сұрап көрді.
Дәулет Мұқаевтың түсіндіруінше, қаңтар-наурыз айлары аралығында тұрғын үйге деген сұраныс әдетте төмендейді.
Осы кезеңде құрылыс компаниялары керісінше бөліп төлеу мүмкіндіктерін ұсынып, қосымша жеңілдіктер жасайды. Сондықтан бағалардың дәл жаңа жылдың өзінде күрт өсуі күтілмейді, - деді ол.
Мұқаев баспана бағасының көктем айларында, дәлірек наурыздан бастап сұраныстың артуына байланысты біртіндеп қымбаттауы мүмкін екенін атап өтті.
Сонымен қатар депутат жаңадан қабылданған Салық кодексіне қатысты түсінік берді. Оның айтуынша, салық өзгерістері биыл құрылысы басталып кеткен тұрғын үй жобаларына әсер етпейді. Жаңа талаптар тек 2026 жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталатын нысандарға ғана қатысты болады.
Бұл өзгерістер ең көп дегенде шамамен 10 пайыздық бағаның өсуіне алып келуі мүмкін. Ал 20 пайыздық қымбаттау туралы айтылғаны – шындыққа жанаспайтын асыра айтылған ақпарат, - деді депутат.
Бұған дейін Астана мен Алматыда пәтер құны жылдам көтеріле бастағанын жаздық.