Жаңа жылда ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы

Қазақстанда 31 желтоқсан мен 1 қаңтарда ауа райы құбылмалы болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қазгидрометке сілтеме жасап.
Синоптиктер мерекелік күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынды.
2025 жылдың соңғы күні мен 2026 жылдың алғашқы түні елдің ірі қалаларында ауа райы құбылмалы болады.
Температура күрт ауытқып, дауылды жел және көктайғақ болуы ықтимал.
Астана: дауылды жел мен боран
Елордада Жаңа жыл түні қолайсыз ауа райы сақталады.
31 желтоқсанда мерекелік қарбалас шамамен 0 °C температурада басталады. Алайда жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын болып, боран соғуы мүмкін. Сондай-ақ, секундына 20 метрге дейін жететін қатты жел күтіледі.
1 қаңтарға қараған түні ауа температурасы -10…-12 °C-қа дейін төмендейді. Күндізгі ылғалдың салдарынан жолдар мұз болып қатады.
Жаңа жылдың алғашқы күні түске қарай жауын-шашын тоқтап, ауа температурасы -8…-10 °C шамасында тұрақталады.
Алматы: көктемгі жылылықтан мұзды жаңбырға дейін
Алматылықтарға қолшатыр дайындауға кеңес беріледі. 31 желтоқсан күні мегаполисте ауа температурасы әдеттен тыс жылы болып, +9 °C-қа дейін көтеріледі. Алайда кешке қарай жаңбыр жауа бастайды.
Ең қолайсыз жағдай 1 қаңтарға қараған түні мен таңертең байқалады: температура +1…+3 °C-қа дейін төмендеп, жаңбыр қарға айналады, қаланы қалың тұман басады. Ылғалдылықтың жоғары болуы мен температураның төмендеуінен жолдар мен тротуарларда қатты көктайғақ пайда болады.
Мерекелік серуендер қауіпті болуы мүмкін.
Шымкент: дауылды жел мен тұман
Шымкентте 31 желтоқсан жаңбырлы әрі желді болады. Ауа температурасы +6…+8 °C шамасында, ал жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетіп, көшеде мерекені атап өтуді жоспарлағандар үшін қолайсыздық туындауы мүмкін.
1 қаңтарға қараған түні термометр бағаны 0…-2 °C-қа дейін төмендейді. Жаңбыр қарға ауысып, тұман салдарынан жолдағы көріну деңгейі нашарлайды. 1 қаңтар күні таңертең көктайғақ күтіледі, сондықтан жүргізушілерге аса сақ болу ұсынылады.