Жаңа талап: Енді смартфон сатушылар құрылғының сәйкестендіру кодын түбіртекте көрсетілуін тексеру керек
Енді смартфонды сатпас бұрын сатушы құрылғының сәйкестендіру кодтары базасында бұғатталмағанын немесе оған қандай да бір шектеу қойылмағанын міндетті түрде тексеруі тиіс. Сондай-ақ сатып алушыға құрылғының сәйкестендіру коды берілуі қажет. Бұл оған телефонның верификациядан өткеніне өз бетінше көз жеткізуге мүмкіндік береді.
24 Шілде 2026, 08:22
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24 Шілде 2026, 08:2224 Шілде 2026, 08:22
113Фото: pexels.com
2026 жылғы 19 маусымнан бастап Қазақстанда мобильді құрылғыларды сату тәртібіне қатысты жаңа талаптар күшіне енді.
Енді смартфонды сатпас бұрын сатушы құрылғының сәйкестендіру кодтары базасында бұғатталмағанын немесе оған қандай да бір шектеу қойылмағанын міндетті түрде тексеруі тиіс. Сондай-ақ сатып алушыға құрылғының сәйкестендіру коды берілуі қажет. Бұл оған телефонның верификациядан өткеніне өз бетінше көз жеткізуге мүмкіндік береді.
Жаңа талаптар дәстүрлі дүкендерге ғана емес, интернет-дүкендер мен маркетплейстерге де қолданылады.
Егер құрылғы верификациядан өтпеген болса, ол сапасыз тауар болып есептеледі. Мұндай жағдайда сатып алушы смартфонды ауыстыруды; ақшасын толық қайтаруды; тауар құнын төмендетуді; ақауларды тегін жоюды; жөндеу шығындарын өтеуді талап ете алады.
Сонымен қатар енді құрылғының сәйкестендіру коды сатып алуды растайтын құжаттарда, оның ішінде кассалық немесе тауарлық түбіртекте міндетті түрде көрсетілуі тиіс.
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