Жаңа штамдар: Ұлыбританияда коронавирус қайта өршіп келеді

Ұлыбританияда коронавирус жұқтыру жағдайлары қайта артып келеді. Мамандар мұны жаңа Nimbus (XFG.1.8.1) және Stratus деп аталатын штамдардың таралуымен байланыстырады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
UKHSA (Ұлыбританияның Денсаулық сақтау қауіпсіздігі агенттігі) мәліметінше, бұл нұсқалар бұрынғылардан қауіпті емес және аурудың ауыр ағымын туғызбайды. Дегенмен, соңғы мутациялар инфекцияны жұқтыру ықтималдығын күшейтіп отыр.
Covid белгілері өзгеріссіз қалады: бас ауруы, жөтел, тамақтың қышуы, мұрынның бітелуі және шаршау. Дәрігерлер Stratus штамына тән белгі ретінде «ұстара жүзіндей» тамақ ауруын атап өтті.
Агенттік қарт адамдарды, балаларды және осал топтарды қорғау үшін сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады: үйде болу, маска тағу, қолды жуу және майлықтарды дұрыс пайдалану.
Covid-ке байланысты ауруханаға жатқызу көрсеткіші де жоғарылап келеді. 75 жастан асқан адамдарға мемлекет тегін вакцина ұсынады. Сонымен қатар, дәріханаларда ақылы екпе бар, оның құны бір доза үшін шамамен 99 фунт стерлингті құрайды.
UKHSA сарапшылары қазіргі вакциналар жаңа штамдарға да тиімді екенін, ал қайта жұқтыру жағдайлары әдетте жеңіл өтетінін атап өтті.