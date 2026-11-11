Ержан Егембердиев: Жаңа Азаматтық кодекс азаматтарға түсінікті болуы керек
Сот төрелігі академиясының Азаматтық-құқықтық пәндердің ғылыми-білім беру орталығының директоры, заң ғылымдарының кандидаты Ержан Егембердиев Жаңа Азаматтық кодекс қазіргі қоғамның қажеттіліктеріне сай болуы тиіс екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында жариялаған жаңа Азаматтық кодексті әзірлеу жөніндегі бастаманың құқықтық мемлекеттің одан әрі дамуы үшін маңызы зор. Бұл бастаманы қолдаймын, өйткені азаматтық заңнама қалыптасқан қатынастарды реттеп қана қоймай, қоғамдық және экономикалық өмірдегі өзгерістерді де ескеруге тиіс. Соңғы онжылдықтарда адамдар арасындағы өзара іс-қимыл нысандары, мүлікке билік ету, шаруашылық қызметті жүргізу және мәмілелер жасау тәсілдері айтарлықтай өзгерді. Бұл ретте азаматтардың әр жолы күрделі заңгерлік түсіндірме сұрап жүгінбей-ақ, өз құқықтары мен міндеттерін бағдарлай алу мүмкіндігі болуы тиіс, - дейді профессор.
Оның айтуынша, адам өзі қабылдаған шешімнің қандай құқықтық салдарға әкеп соғатынын және заңда қандай кепілдіктер көзделгенін түсінуі керек.
Мысалы, мұраны ресімдеу, жалдау шартын жасасу немесе мүлікті пайдалануға беру кезінде адам өзі қабылдаған шешімнің қандай құқықтық салдарға әкеп соғатынын және заңда қандай кепілдіктер көзделгенін түсінуі маңызды. Сондықтан жаңа Азаматтық кодекс жай ғана жаңартылған құқықтық нормалар жиынтығы емес, күнделікті қатынастарды реттеудің түсінікті әрі жүйелі негізіне айналуы тиіс. Заңнаманың қолжетімділігіне, құқықтық нормалардың өзара үйлесімділігіне және олардың іс жүзінде қолданылуына ерекше назар аудару қажет. Бұл азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыруға және көптеген дауларды туындамай тұрып-ақ болдырмауға мүмкіндік береді. Жаңа Азаматтық кодексті сапалы әзірлеу қоғамның құқықтық мәдениетін нығайтуға және мемлекет пен азаматтардың мүдделеріне сай келетін заманауи құқықтық ортаны қалыптастыруға қосылған маңызды үлес болатынына сенімдімін, - дейді заң ғылымдарының кандидаты Ержан Егембердиев.
Ең оқылған:
- Президент ел дамуына үлес қосқан бірқатар азаматты марапаттады
- Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?
- Қазақстандықтардың жарық пен жылуға төлейтін ақысы тағы қымбаттай ма? Министр алдағы жоспарын айтты
- Қазақ тілі қалай өзгереді? Мерейтойлық Х құрылтайдан фоторепортаж
- Арлан, Арсылан, Әлихан және Әмірхан: Жетісулық келіншек бірден төрт ұлды өмірге әкелді