Жамбылда 10 жылдан кейін алғаш рет су арналары тазаланып жатыр

Шаруа қожалықтарын сумен қамтамасыз ету үшін Жамбыл облысының Сарысу ауданында соңғы 10 жылда алғаш рет каналдарды тазалау жұмыстары қолға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ Су ресурстары және ирригация министрлігіне сілтеме жасап.
«Қазсушар» РМК Жамбыл филиалы Сарысу ауданындағы каналдарда механикалық тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл жұмыстар соңғы 10 жыл ішінде алғаш рет Талас өзенінен Байқадам, Игілік, Жаңаталап және Тоғызкент ауылдық округтеріне тұрақты су беруге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Талас өзенінен су Аса өзені арқылы «Бөрібай-1» каналына жіберіле бастады. Тазалау жұмыстарына Су ресурстары және ирригация министрлігі «Қазсушар» РМК-ның Жамбыл филиалына берген жаңа арнайы техникалары тартылған.
Сарысу ауданының тұрғындары атқарылып жатқан жұмыстар үшін су шаруашылығы ведомствосына алғыстарын білдіріп жатыр.
Жаңаталап, Байқадам, Игілік және Ұйым ауылдарына 10 жылдан бері су келіп жатқан жоқ. Біз «Қазсушардың» Жамбыл филиалы мен министрлікке «Бөрібай-1» каналын ашып беруге ұсыныс айттық. Соның нәтижесінде 2025 жылдың 25 желтоқсанынан бастап каналды тазалай бастады. Бұрын бұл жерде канал болған, алайда 10 жыл бойы тазаланбағандықтан көміліп қалған еді. Қазір арнайы техника бөлініп, канал қалпына келтіріліп жатыр. Су арнаға жіберілген соң, төрт ауылдың шаруа қожалықтарын сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Себебі ауылдардағы мал шаруашылығының 80%-ы осы суға тәуелді. Былтыр климаттың қолайсыздығына байланысты жаңбыр, су болған жоқ. Десе де каналды тазалап, ауылымызға су жеткізуге қолдау көрсеткені үшін министрлік пен «Қазсушар» мекемесіне алғысымды білдіремін, - деді Жаңаталап ауылының тұрғыны Кенжебек Ынтымақов.
Жаңаталап ауылының тұрғыны министрлік пен «Қазсушардың» Жамбыл филиалына алғысын білдірді.
Су ресурстары және ирригация министрлігі мен «Қазсушардың» Жамбыл филиалына тұрғындардың үндеуіне құлақ асқаны үшін алғыс айтқым келеді. Тоғызкент ауылында жиналыс өтіп, министрлік өкілдері халықтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдады. Қазіргі таңда «Қазсушардың» жергілікті филиалы ауылымызға арнайы техника бөліп, жұмыстар жүргізіп жатыр, - деді Жаңаталап ауылының тұрғыны Алтынбек Бекаулов.